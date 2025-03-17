Piyasalar çalkalanıyor: Fed Mart ayı faiz kararı ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Fed Başkanı Jerome Powell, bu hafta yatırımcıları ekonomik büyümenin güçlü olduğuna ikna etmeye çalışırken, aynı zamanda Fed'in faiz indirimlerine hazır olduğunu da net bir şekilde ifade etmek zorunda kalacak.

Zorlu zamanlama ve piyasa belirsizliği

Powell'ın mesajı oldukça kritik. Aşırı iyimser bir tutum, piyasalarda panik yaratabilirken, fazla temkinli bir söylem ise satış dalgasını derinleştirebilir. Fed'in 18-19 Mart tarihlerindeki toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Ancak piyasalar, haziran ayından itibaren başlayacak şekilde yıl içinde üç faiz indirimi beklerken, ekonomistlerin tahmini iki indirim yönünde. Eğer Powell sadece iki indirim sinyali verirse, iş gücü piyasasında olası bir bozulmaya karşı Fed'in hızlı hareket etmeye hazır olduğunu vurgulaması gerekecek.

Piyasalar Trump'ın politikalarına tepki veriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikaları piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Ticaret savaşlarının hızla tırmanması, hisse senetlerinde sert düşüşlere ve tahvil getirilerinde gerilemeye yol açtı. Tüketici güveni zayıflarken, Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar yatırımcıları rahatlatmak yerine endişeleri artırdı.

İki yıllık Hazine tahvili faizi, ocaktan bu yana yaklaşık 60 baz puan düşerek mart ayında yüzde 3.83 seviyesine geriledi ve son beş ayın en düşük seviyesine ulaştı. S&P 500 endeksi zirve noktasından yüzde 10 değer kaybetti. Piyasalardaki korkuyu ölçen VIX endeksi ise ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Powell, bu tabloyu görmezden gelemez. Mizuho Securities USA'den Dominic Konstam, Fed'in hisse senedi piyasalarına doğrudan tepki vermese de mevcut dalgalanmayı dikkate almak zorunda olduğunu belirtiyor.

Enflasyon ve faiz indirimleri arasındaki denge

Şubat ayında tüketici fiyat artışı yavaşlarken, üretici fiyatları değişmedi. Ancak Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi hala yüksek seviyelerde seyrediyor. Uzun vadeli enflasyon beklentileri de üst üste üç aydır yükselerek son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu nedenle Powell, doğrudan faiz indirimi sözü veremez. Wells Fargo kıdemli ekonomisti Sarah House, Fed'in enflasyon riskleri ile yavaşlayan ekonomi arasında nasıl bir denge kuracağını netleştirmesi gerektiğini söylüyor. Deutsche Bank ABD başekonomisti Matthew Luzzetti ise Fed'in faiz kararları konusunda temkinli bir bekleyiş içinde olacağını düşünüyor.

Eğer ekonomi yavaşlarken enflasyon yüksek kalmaya devam ederse, ekonomistler Fed'in faizleri sabit tutmasını bekliyor. Ancak Trump'ın vergi indirimleri ve düzenlemeleri gevşetme politikaları büyümeyi ve enflasyonu daha da artırabilir. Bu durumda Fed, stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir.

Powell'ın son açıklamalarına göre, Fed aceleci davranmak istemiyor: "ABD ekonomisi genel olarak iyi bir konumda. Acele etmeye gerek yok, daha fazla netlik kazanmasını bekleyebiliriz."

Fed'in bilanço politikası ve piyasalar

Yatırımcılar ayrıca Fed'in bilanço küçültme süreci olan niceliksel sıkılaştırma (QT) konusunda sinyal bekliyor. Fed'in ocak ayındaki toplantı tutanakları, bilanço küçültmenin yavaşlatılması veya durdurulmasının tartışıldığını gösteriyor. RBC Capital Markets'tan Blake Gwinn, Fed'in mart toplantısında QT sürecini geçici olarak durdurabileceğini öne sürüyor.

Bloomberg anketine göre ekonomistlerin çoğu, Fed'in faizleri 2025 ortasına kadar sabit tutmasını bekliyor. Ancak eylül ve aralık aylarında iki faiz indirimi olabileceği düşünülüyor. Bu beklenti, Trump'ın ticaret politikalarındaki belirsizlik nedeniyle aralık ayında yapılan tahminlerden farklı bir tablo çiziyor.

Trump, Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik ek tarifeler uygulama tehdidinde bulunarak piyasaların risk hesaplamasını zorlaştırıyor. Belirsizlik, yatırımcıları tedirgin ederken, Fed'in politika kararlarını da daha karmaşık hale getiriyor.

Fed ne yapacak?

Ekonomi yavaşlarken enflasyonun yüksek seyretmesi, Fed'i zor bir karar sürecine sokuyor. Ekonomistlerin üçte ikisi, 2025'te daha yüksek enflasyon beklerken, dörtte üçü ise büyümenin yavaşlayacağını öngörüyor.

Powell, bu belirsiz ortamda temkinli bir yaklaşım sergiliyor: "Şu anda acele etmemiz gerekmiyor. Ekonomi iyi durumda, herhangi bir acil müdahaleye ihtiyaç yok."

Ancak bazı ekonomistler, ekonomik durgunluk riski artarsa, Fed'in yılın üçüncü çeyreğinde faiz indirimlerine başlamasını bekliyor. Nationwide başekonomisti Kathy Bostjancic, en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde Fed'in ekim ayında ilk faiz indirimini yapabileceğini öne sürüyor.