Kriptonun altın çağı başlıyor: İşte Donald Trump'ın Bitcoin ve kripto para vaatleri

Donald Trump'ın ABD seçimlerini yeniden kazanmasının üzerine, seçim öncesi planlar yeniden gündemde. Seçim gecesi ise olası zaferini kutlarken Trump'a eşlik eden isimler arasında Elon Musk, Robert F. Kennedy, Jr. ve Cantor Fitzgerald CEO'su Howard Lutnick bulunuyordu. Bu üç ismin ortak noktası ise kripto!

Gelelim Donald Trump'ın Bitcoin ve kripto para sektörüne dair vaatlerine...

1. Stratejik ulusal kripto rezervi

Trump, Temmuz ayında Nashville'de yılın en büyük Bitcoin konferansına başkanlık etti. Açılış konuşmasında Beyaz Saray'a dönerse federal hükümetin Bitcoin varlıklarını asla satmamasını sağlayacağını söyleyerek, "Hükümetimiz uzun süredir her Bitcoin kullanıcısının ezbere bildiği temel kuralı ihlal ediyor: Asla Bitcoin'inizi satmayın." ifadelerini kullandı.

Ayrıca , ABD'nin mali suçlulardan elde ettiği varlıklara el koyarak elde ettiği Bitcoin varlıklarının mevcut seviyesini koruyacağına dair şu sözü kaydetti:

"Seçilirsem, yönetimim olan Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası, ABD hükümetinin şu anda elinde bulundurduğu veya gelecekte edineceği tüm Bitcoin'in yüzde yüzünü elinde tutmak olacak."

2. "İlk gün Gary Gensler'i kovacağım"

Trump, aylardır yaptığı açıklamalarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler'i görevden alma sözü verdi. Öte yandan Başkanın SEC başkanını görevden alma yetkisi yoktur. Trump yeni bir başkan atasa bile, Gensler bağımsız ajansın komisyon üyesi olarak kalacaktır.

Gensler, komisyon başkanlığı görevi sırasında kripto şirketlerine karşı 100'den fazla dava açtı. SEC başkanı, birçok röportajında, sektörün çoğunun zaten kendi yargı yetkisi altında olduğuna inandığını ve davalarının sektörü yalnızca uyumlu hale getirdiğini söyledi.

Kripto para şirketleri ise son dönemdeki hukuki mücadelelerin sektörün aradığı düzenleyici netliği sağlamadığını ve bunun yerine komisyonun yetkilerini büyük ölçüde aştığını savunuyor.

3. Bitcoin ve Kripto Para Başkanlık Danışma Konseyi

Donald Trump ayrıca "Bitcoin ve Kripto Para Başkanlık Danışma Konseyi" kurma sözü de verdi. "Kurallar, sektörünüzden nefret edenler tarafından değil, sektörünüzü sevenler tarafından yazılacak." Diyen Trump, kripto topluluğu tarafından varoluşsal bir tehdit olarak görülen Demokrat Parti Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ile ilgili çekincelerini açıkça dile getirdi.

4. ABD doları yerine geçecek bir stablecoin

Donald Trump'ın kripto para girişimi World Liberty Financial, bu ayın başlarında kendi yerel token'ını piyasaya sürdü, bir sonraki adım ise ABD doları yerine geçebilecek kendi stablecoin'ini yaratmak olacak.

Öte yandan mevcut durumda World Liberty stablecoin'i hala geliştirilme aşamasında ve ekibin "finansal ürünü piyasaya sürmeden önce nasıl güvenli hale getireceğini" belirlemesi için zaman gerekiyor. World Liberty ekibinin güvenilir bir stablecoin geliştirmeyi nasıl planladığına dair devam eden sorulara rağmen, proje hayata geçerse Trump ailesi önemli bir kar elde edebilir. Dünyanın en büyük stablecoin'i olan Tether, 2024'ün sadece ilk yarısında rekor kıran 5,2 milyar dolarlık kar bildirdi.

5. Tüm Bitcoin'ler Amerika'da çıkarılacak

Haziran ayında Florida, Palm Beach'te Bitcoinmadenciliği yöneticileri ve uzmanları Trump ile bir buçuk saat görüştü. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen oturumda Trump 1,5 trilyon dolarlık Bitcoin ağını yüksek güçlü makinelerden oluşan büyük bankaları çalıştırarak güvence altına alan teknoloji uzmanlarıyla ilk kez bir araya gelmişti.

Toplantının ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan Trump, Bitcoin madenciliğini şu sözlerle övdü:

"Biden'ın Bitcoin'e olan nefreti yalnızca Çin, Rusya ve Radikal Komünist Sol'a yardımcı oluyor. Geriye kalan tüm Bitcoin'in ABD'DE ÜRETİLMESİNİ istiyoruz!!! ENERJİ HAKİMİYETİ olmamıza yardımcı olacak!!!"

Ayrıca Nashville'de yaptığı açıklamada, "Kripto para geleceği belirleyecekse, bunun ABD'de çıkarılmasını, basılmasını ve üretilmesini istiyorum. O kadar çok elektrik üreteceğiz ki, 'Lütfen, lütfen Başkan, artık elektrik istemiyoruz. Buna dayanamayız!' diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

6. FED faiz indirimleri

Trump, Ağustos ayında yaptığı açıklamalardan birinde, seçilirse faiz oranlarını düşüreceğini söyledi.

Ülkenin para politikasını yönlendiren Federal Rezerv, Beyaz Saray'dan bağımsız olarak çalışıyor. Fed Başkanı Jerome Powell ise son faiz kararında dört yıl aradan sonra ilk kez faiz oranlarını yarım puan düşürdü.