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Güney Kore polisi Upbit saldırısında Kuzey Kore izini doğruladı

Güney Kore polisi Upbit saldırısında Kuzey Kore izini doğruladı
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Haberler
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Güney Kore polis teşkilatı, 2019 yılında kripto para borsası Upbit'ten çalınan 342 bin Ethereum (ETH) hack olayının failinin Kuzey Kore olduğunu açıkladı. FBI ile ortak yürütülen soruşturma sonucunda elde edilen kanıtlar, saldırının arkasında Kuzey Koreli hackerların olduğunu ortaya koydu.

Kripto para dünyasını sarsan önemli hack olaylarından biri olan Upbit vakasında yeni bir gelişme yaşandı. Güney Kore polisinin yaptığı açıklamada, saldırganların kimliğinin IP adresleri, sanal varlık akışları ve Kuzey Kore terminolojisinin kullanımı gibi kanıtlarla tespit edildiği belirtildi.

Upbit Hack Soruşturması Kuzey Kore'yi İşaret Ediyor

Açıklamada borsa sadece 'A' olarak anılsa da Güney Kore polisinin verdiği demeçte mağdurun Upbit olduğunu doğruladı. 2019'da gerçekleşen saldırıda çalınan 342 bin ETH, o dönemde yaklaşık 41,5 milyon dolar değerindeydi. Ethereum fiyatındaki artış nedeniyle çalınan tokenlar günümüzde 1 milyar doların üzerinde değere ulaştı.

Araştırma bulgularına göre çalınan ETH'lerin yüzde 57'si, saldırganların kurduğu üç farklı borsa üzerinden yüzde 2,5 indirimle Bitcoin'e dönüştürüldü. Kalan miktar ise 51 yurt dışı borsaya dağıtılarak aklandı.

Güney Kore polisi ve İsviçre makamlarının iş birliği sonucunda, çalınan fonların bir kısmı olan 4,8 Bitcoin (BTC) bir İsviçre kripto para borsasında tespit edildi ve Upbit'e iade edildi.

FBI, daha önce Kuzey Kore destekli hackerların Harmony'nin Horizon köprüsünden 100 milyon dolar ve Sky Mavis'in Ronin köprüsünden 600 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını açıklamıştı. FBI ayrıca Kuzey Koreli siber suçluların Web3 sektörü çalışanlarını hedef aldığı konusunda uyarıda bulundu.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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