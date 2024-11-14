Donald Trump sonrası kripto para bilançosu: Yatırımcılar hangi coinlere yöneldi?

ABD'de 5 Kasım 2024'te gerçekleşen kritik başkanlık seçimleri, yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel finans piyasalarını da derinden etkiledi. Özellikle kripto para piyasalarında gözlemlenen ani değer artışları, Donald Trump'ın seçimdeki etkisinin ve ardından gelen politik beklentilerin kripto paralara olan güveni artırdığı yönünde yorumlandı. Önde gelen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) ve daha birçok coin, yatırımcı ilgisiyle çarpıcı fiyat artışları yaşadı.

Kripto para piyasasının kralı yine zirvede

Kripto para piyasasının en büyük oyuncusu olan Bitcoin (BTC), seçim sürecinden en çok etkilenen coin'lerden biri oldu. 3 Kasım'da 68.741 dolar seviyesinde işlem gören BTC, seçim öncesindeki hareketliliğin ardından 10 Kasım'da %17,0'lık bir artışla 80.474 dolara yükseldi. Bu ivme, seçim sonrası dönemde de devam etti ve 14 Kasım'da %35,9'luk bir artışla BTC 93.434 dolar seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre, Bitcoin'in bu yükselişi, piyasanın genel güvenini simgeliyor ve yatırımcıların büyük çaplı kripto paralara olan ilgisini artırıyor.

Altcoinlerin öncüsü güçleniyor

Ethereum (ETH) de seçim sürecinde kayda değer bir artış yaşadı. 3 Kasım'da 2.456 dolar seviyesinden başlayan ETH, seçim sonrası 10 Kasım'a kadar %29,9'luk bir artış göstererek 3.191 dolara ulaştı ve 14 Kasım'da 3.337 dolara çıkarak toplamda %35,8 değer kazandı. Ethereum'un güçlü artışı, DeFi ve NFT alanındaki hâkimiyetinin yanı sıra, yatırımcıların ETH'yi güvenli bir liman olarak gördüğünü gösteriyor.

Yatırımcıların yeni favorileri

Seçim sonrası dönemde en büyük sıçrayışlardan birini yapan Dogecoin (DOGE), %184,9 gibi büyük bir artışla dikkatleri üzerine çekti. 3 Kasım'da 0,1515 dolar seviyesinden işlem gören DOGE, 14 Kasım'da 0,4316 dolara yükseldi. Bu, piyasanın risk iştahını gösterirken DOGE'nin sosyal medya ve topluluk etkisine duyarlılığını ortaya koydu.

Cardano (ADA) da seçim sonrası dönemde yatırımcıların ilgi odağı oldu. 3 Kasım'da 0,3343 dolardan işlem gören ADA, %81,1 oranında değer kazanarak 14 Kasım'da 0,6053 dolara çıktı. ADA'nın yükselişi, projeye duyulan güvenin arttığını ve ADA'nın uzun vadeli bir yatırım olarak görüldüğünü gösteriyor.

Solana (SOL) ve Ripple (XRP): İvmesini koruyan yükseliş

Solana (SOL), seçim dönemi sürecinde önemli bir ivme kazanarak %36,9 oranında artış gösterdi. 3 Kasım'da 162,5 dolar olan SOL, 14 Kasım'da 222,6 dolara ulaştı. XRP ise, seçim sonrası yükselişle birlikte %47,8 oranında değer kazanarak 0,7435 dolara çıktı. Analistler, Solana ve Ripple gibi büyük projelerin artışını, piyasanın genel güven tazelemesi olarak değerlendiriyor.

Altcoin piyasasındaki dikkat çeken diğer coinler

Seçim sonrası dönemde BTC ve ETH gibi büyük coin'lerin yanı sıra, altcoin piyasasında da ciddi hareketlilik yaşandı. Polkadot (DOT), %43,1 oranında artarak 5,42 dolara ulaştı; Avalanche (AVAX) ise %48,8 oranında değer kazandı. Bu artışlar, yatırımcıların yalnızca ana coin'lere değil, aynı zamanda projeye dayalı altcoin'lere de yöneldiğini gösteriyor.

Polkadot (DOT): %43,1 oranında artış gösteren DOT, özellikle blockchain altyapısında güvenli geçiş imkânı sunan bir proje olarak, yatırımcıların ilgi odağı oldu. 3 Kasım'da 3,78 dolardan işlem gören DOT, 14 Kasım'da 5,42 dolara çıktı.

Chainlink (LINK): Oracle çözümleriyle bilinen Chainlink, %33,6 oranında değer kazanarak altcoin piyasasında öne çıkan coin'lerden biri oldu. 10,76 dolar seviyesinden 14,37 dolara yükselen LINK, oracle hizmetlerine olan talebin artabileceğine dair bir sinyal verdi.

ABD seçimleri sonrası kripto piyasası genel görünümü

Analistlere göre, ABD seçimleri sonrasında yaşanan yükseliş, piyasada güçlü bir iyimserlik yarattı. Donald Trump'ın seçimlerdeki varlığı, belirsizlik ortamının azalmasına ve yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasına katkıda bulundu. Özellikle büyük hacimli coin'ler (BTC, ETH) ve bazı altcoin'lerin (ADA, DOGE, SOL) önemli değer artışları, seçimlerin kripto piyasasına olan etkisinin uzun süre hissedileceğini gösteriyor.

Bu durum, yatırımcıların kripto paralara olan güveninin arttığını ve daha geniş bir çerçevede dijital varlıkların popülaritesinin sürdüğünü işaret ediyor. Önümüzdeki aylarda, seçim sonrası piyasalarda bu güven ortamının nasıl devam edeceği merakla takip edilecek.