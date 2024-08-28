Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

CEO açıklama yaptı: Binance Filistinli kullanıcıların tüm varlıklarına el mi koydu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin isteği üzerine, bazı Filistinli kullanıcıların kripto para fonlarına el koyduğu iddialarıyla karşı karşıya. Sosyal medya platformları üzerinde Binance'in bu hamlesi tepki çekerken konu hakkında Binance CEO'su açıklama yaptı.

Kripto para borsası Binance, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi üzerine Filistinli kullanıcıların hesaplarını bloke ettiği iddialarıyla karşı karşıya. Konuyla ilgili olarak Binance yetkilileri ve CEO'sundan açıklama geldi.

Binance Cephesinden Filistin Hesapları Hamlesi

Kripto para borsası Binance, son günlerde Filistinli kullanıcıların hesaplarına müdahale ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Şirket, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) talebi üzerine bu adımı attığı yönündeki iddiaları reddederken, yalnızca yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı sınırlı sayıda hesaba kısıtlama getirdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, eşler arası (P2P) kripto platformu Paxful'un kurucusu ve Noones P2P platformunun CEO'su Ray Youssef, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Youssef, Binance'in bu hamlesinin sadece Filistin'i değil, Lübnan ve Suriye gibi bölge ülkelerindeki kullanıcıları da etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Youssef'in paylaştığı belgeler arasında, İsrail Ulusal Terör Finansmanıyla Mücadele Bürosu yetkilisi Paul Landes imzalı, Kasım 2023 tarihli bir mektup da yer alıyor. Bu mektup, terörle mücadele yasaları çerçevesinde, terör örgütleriyle ilişkilendirilen varlıklara geçici el koyma yetkisi veriyor ve kripto paraların da bu kapsamda değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Binance sözcüsü, tüm Filistinli kullanıcıların hesaplarının kapatıldığı iddialarını kesin bir dille yalanlarken, yalnızca yasadışı faaliyetlerle bağlantılı az sayıda hesaba kısıtlama getirildiğini vurguladı. Borsa, uluslararası yaptırım yasalarına uygun hareket ettiğini ve diğer finans kurumlarıyla benzer politikalar izlediğini belirtti. Yapılan açıklamada, etkilenen kullanıcı sayısı veya kısıtlamaların ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Bu olayın sosyal medya platformlarında tepki çekmesinin ardından Binance CEO'su Richard Teng açıklamalarda bulundu. Teng, X (eski adıyla Twitter) platformundan yaptığı açıklamada, "FUD. Yalnızca yasadışı fonlarla bağlantılı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellenmiştir. Bu konuda bazı yanlış açıklamalar yapıldı. Küresel bir kripto borsası olarak, diğer tüm finansal kurumlar gibi uluslararası kabul görmüş kara para aklamayı önleme mevzuatına uyuyoruz. Kullanıcıları platformumuzda nasıl güvenli ve emniyetli bir şekilde işlem yapabilecekleri konusunda eğitmeye devam edeceğiz. En önemlisi, bölgede kalıcı bir barış olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Filistin'in Binance için nispeten küçük bir pazar olmasına rağmen, 2023 yılının Ağustos ayından bu yana ülkeden gelen platform trafiğinde yüzde 80'in üzerinde artış kaydedildi. Bu gelişmeler ışığında Binance, küresel düzeydeki yasal uyum çabalarını artırma kararı aldı ve kripto dolandırıcılığını önlemek amacıyla personel alımını sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Sosyal Medya Kripto Para Filistin Filistin İsrail CEO Kripto Para İsrail Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri! İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 28 Ağustos İstanbul'da yağış var mı? 30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ 2024! 30 Ağustos kutlamalarında hangi sanatçı nerede, ne zaman konser veriyor? Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar hayatı ve kariyeri... 30 Ağustos Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösterisi nerede yapılacak? Teknofest 2024 nerede? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest kaç gün sürecek? İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri... 2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 kırtasiye ürünleri geldi mi? "Hayat" filmi Oscar adayı mı? "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler? AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi? Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM sorgulama ekranı! BJK-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi?
title