Bitcoin'de büyük hesap: Fed mi ETF'ler mi?

Beklentideki değişim, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın 28 Ağustos'taki Jackson Hole konuşmasının ardından hızlandı. Warsh enflasyonu "endişe verici" olarak niteledi. Konuşmadan önce yüzde 35 olan artırım olasılığı hızla yükseldi. Fed Guvernörü Michael Barr ise enflasyon yeterince yavaşlamazsa faizlerin kararlı biçimde artırılması gerektiğini söyledi. Bu açıklamanın ardından artırım olasılığı tahmin piyasalarında yüzde 72'ye kadar çıktı. Barclays 2026'da eylül ve aralık aylarında iki artırım öngörüyor. BNP Paribas ise aralıkta başlayacak üç artırımla 2025'teki indirimlerin tümüyle geri alınacağını tahmin ediyor. Politika faizi şu anda yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında bulunuyor. Eylülde bir artırım gelirse bu, Temmuz 2023'ten bu yana ilk faiz artırımı olur.

Faiz artışının kripto için neden bu kadar önemli olduğunu 2022 gösterdi. Fed'in faizi yüzde 0,25'ten yüzde 4,50'ye çıkardığı o sıkılaşma döneminde Bitcoin yüzde 77 değer kaybetti, 48 bin dolardan 15 bin 500 dolara indi. Aynı dönemde Nasdaq ile korelasyonu tarihi zirvelere çıktı ve "ilintisiz varlık" anlatısı çöktü. Bu performans, Bitcoin'in söz konusu dönemde faiz artışlarına yüksek duyarlılık gösterdiğini ortaya koydu. Bu kez sonucun farklı olacağı savı tek bir yapısal değişikliğe, spot borsa yatırım fonlarına dayanıyor.

SPOT BİTCOİN FONLARI AĞUSTOSTA 3,52 MİLYAR DOLAR ÇEKTİ

ETF talebinin Bitcoin'i koruyacağı savının dayanağı ağustostaki güçlü fon akışı olacak. ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları ay boyunca 3,52 milyar dolar net giriş çekti ve toplam net varlıkları 99 milyar doları aştı. Bu görüşe göre model portföyler kullanan kurumsal yatırımcılar makro gelişmelere göre anlık işlem yapmak yerine takvime bağlı dengeleme yapıyor. Söz konusu portföyler Bitcoin düştüğünde hedef ağırlığı korumak için alım, yükseldiğinde ise satış yaparak 2022'de bulunmayan yapısal bir talep oluşturabiliyor. Ağustos verisi bu görüşle uyumlu bir tablo sundu. Petrol ve faiz baskısına rağmen girişler hızlandı.

Karşı görüş ise bu kalkanın koşullu olduğunu hatırlatıyor. 2026'nın ilk yarısında Bitcoin 94 bin dolardan 63 bin dolara gerilerken aynı fonlardan 5,29 milyar dolar çıktı, yani kurumsal talep düşüşü önlemek yerine ona katıldı. Faiz artışı tahvil getirilerini yükseltirse spot fon alıp vadeli piyasada açığa satan riskten korunma fonlarının fiyat farkı işlemi cazibesini yitirebilir ve pozisyonlar çözülebilir. Karşı görüş ayrıca yüzde 25'lik rallinin ardından 78 bin dolardaki Bitcoin'in 63 bin dolara kıyasla daha sınırlı yükseliş alanı sunduğunu savunuyor.

ALTIN YÜZDE 9 KAZANIRKEN "DİJİTAL ALTIN" TEZİ ZAYIFLADI

Sık sık yinelenen "Bitcoin dijital altındır" savı da yeniden sınanıyor. 2022'de enflasyon yüzde 8'in üzerindeyken Bitcoin yüzde 77 düşerken altın yalnızca yüzde 3 geriledi. Bu yıl petroldeki yükselişte Hürmüz Boğazı çevresindeki arz tehdidi öne çıkıyor. Altın çatışmanın başından beri hem Bitcoin'i hem hisseleri geride bıraktı. Ağustosta Bitcoin yüzde 25 kazandıysa da altın yüzde 9 yükseldi ve bunu zirvesinden yüzde 40 düşmeden başardı. Bu karşı görüşe göre Bitcoin, enflasyondan korunma anlatısı taşısa da finansal koşullar sıkılaştığında risk varlığı gibi davranıyor.

Karar öncesinde iki veri öne çıkıyor. 10 Eylül'deki haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile 11 Eylül'deki ağustos enflasyonu, artırım yönündeki görüşleri güçlendirebilir veya bekleme seçeneğine alan açabilir. Komite 15-16 Eylül'de toplanacak, kararını ve üye faiz projeksiyonlarını gösteren nokta grafiğini 16 Eylül'de açıklayacak. Bitcoin için aşağıda 75 bin dolar, yukarıda bu yıl iki kez geri çevrilen 82 bin ile 86 bin dolar bandı kritik seviyeler olarak izleniyor. Altcoinlerde tablo daha kırılgan. 2022 döngüsünde Ethereum yüzde 82, Solana yüzde 96 değer kaybetmişti. Ethereum bugün spot ETF akışlarıyla kısmi bir istisna oluştursa da altcoinlerin büyük bölümü Bitcoin kadar geniş bir kurumsal fon tabanına sahip değil.