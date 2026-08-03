Bitcoin cüzdan krizi sonrası yeni seçenek gündemde

Balchunas, özellikle özel anahtar yönetmek istemeyen ve yalnızca uzun vadeli fiyat pozisyonu arayan yatırımcılar için ETF'lerin daha çekici hale geldiğini savundu. Analist sosyal medyada şunu yazdı: "Evet, bir ETF bunu çözer." Balchunas, öz saklama savunucularının bu fonları "kağıt üstünde Bitcoin" diye küçümsediğini de belirtti. Ancak bu, analistin saklamaya dair kendi görüşü. Yatırımcıların olay nedeniyle ETF'lere para taşıdığına dair bir kanıt sunmuyor.

Analist, Coldcard üreticisi Coinkite'ın küçük ölçeğine de dikkat çekti. Bazı iş verilerine göre şirketin yalnızca beş kişilik bir kadrosu bulunuyor. Balchunas bunu, korumakla yükümlü olduğu sermayenin büyüklüğüne kıyasla çarpıcı biçimde düşük buldu. Analist, bu kadar önemli bir iş için beş çalışanın çok düşük olduğunu belirtti ve kimsenin ömür boyu birikimini beş kişilik, Kanada merkezli bir bankada tutmak istemeyeceğini savundu. Balchunas "Belki bu kripto dünyasında bir özelliktir ama bana göre bir tehlike işareti." dedi. Coinkite bu çalışan sayısını kamuoyuna doğrulamadı ve şirket büyüklüğü tek başına bir güvenlik sisteminin yeterli olup olmadığını göstermiyor.

ETF RİSKİ SİLMEK YERİNE DEVREDİYOR

Balchunas'a göre büyük miktarlarda sermayeyi korumak için Coinbase ya da Ledger gibi devlerin altyapısı çok daha mantıklı. Analist, bu şirketlerin yüksek ücretlerinin güvenlik denetimlerinin ölçeğiyle gerekçelendirilebileceğini savunuyor. Spot Bitcoin ETF'si, yatırımcıyı tohum oluşturma, yazılım güncelleme ve cüzdan taşıma yükünden kurtarıyor. Bu görevleri fon ve hizmet sağlayıcıları üstleniyor. BlackRock'ın IBIT fonu 31 Temmuz'da 46,52 milyar dolarlık net varlık bildirdi ve yüzde 0,25 yönetim ücreti alıyor.

Ancak ETF yapısı, bireysel tohum riskini ortadan kaldırmıyor, yalnızca onu kurumsal saklama ve karşı taraf riskiyle değiştiriyor. IBIT'in resmi bildirimleri bile bilgisayar korsanlarının, çalışan suistimalinin ya da yetkisiz transferlerin kayba yol açabileceği ve paylaşılan sigortanın her olay için yetersiz kalabileceği uyarısını içeriyor. Ayrıca "düzenlemeye tabi ETF" ifadesi de bağlam gerektiriyor. BlackRock, fonun 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası kapsamında kayıtlı olmadığını, dolayısıyla geleneksel yatırım fonlarına uygulanan her korumadan yararlanmadığını belirtiyor. ETF yatırımcıları harcanabilir Bitcoin yerine menkul kıymete sahip oluyor. Fonlarını kişisel bir adrese çekemiyor, Bitcoin ile ödeme yapamıyor ve ağ açık olduğu her an işlem gerçekleştiremiyor.

GİRİŞLERDE HENÜZ DOĞRULANMIŞ BİR ARTIŞ YOK

Balchunas'ın argümanı, yalnızca Bitcoin'in fiyat performansını isteyen yatırımcılara çekici gelebilir. Olay, bazı sahipleri fonlarını tek bir cihaza güvenmek yerine kişisel cüzdanlar, çoklu imza kurulumları ve düzenlemeye tabi saklayıcılar arasında bölmeye de yöneltebilir. Ancak bunlar şu an için doğrulanmış bir yatırımcı davranışı sayılmıyor, yalnızca olası tepkiler olarak kalıyor.

Nitekim Coldcard skandalının yeni bir Bitcoin ETF talebi yarattığını gösteren doğrulanmış bir veri henüz yok. BlackRock'ın en güncel resmi rakamları, Balchunas'ın 2 Ağustos'taki yorumlarından önceki 31 Temmuz'u kapsıyor. IBIT'in birim değeri o gün yüzde 2,78 geriledi ancak bu hareket yalnızca cüzdan olayına bağlanamaz. Bir sonraki ABD işlem seansı, ETF akışlarının değişip değişmediğini gösterebilir. Yine de tek bir günlük hareket, bir bağlantı olduğunu kanıtlamaya yetmez. Fon giriş ve çıkışlarını Bitcoin fiyatları, ekonomik koşullar ve portföy dengelemesi de yönlendiriyor.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.