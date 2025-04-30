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Birleşik Krallık ve ABD kripto sektörü için ortak düzenleme geliştiriyor

Birleşik Krallık ve ABD kripto sektörü için ortak düzenleme geliştiriyor
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Birleşik Krallık Hazinesi, gelişmekte olan kripto endüstrisinde inovasyonu desteklemek için Amerika Birleşik Devletleri ile yakın iş birliği yapacağını duyurdu. Maliye Bakanı Rachel Reeves, Britanya'yı "inovasyon için dünyadaki en iyi yer" yapma hedefinin kripto şirketlerini de kapsadığını belirtirken, iki ülke arasındaki görüşmelerin devam edeceğini açıkladı.

Yayınlanan açıklamaya göre, Birleşik Krallık Hazinesi gelişmekte olan kripto endüstrisindeki inovasyonu desteklemek için Amerika Birleşik Devletleri ile çalışmayı planlıyor. Maliye Bakanı Rachel Reeves ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Washington D.C.'deki yakın zamanlı görüşmelerinde dijital varlıklar konusunda iş birliği ele alındı. İki ülke arasındaki bu yakınlaşma, kripto para sektörüne yönelik küresel düzenlemelerin yeniden şekillendiği bir döneme işaret ediyor. Trump yönetiminin kripto dostu politikası, küresel düzenlemeleri olumlu yönde etkilemeye başladı.

İki Ülke Hazineleri Arasında Stratejik Kripto Varlık İş Birliği

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rachel Reeves, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıklar için hizmet sunan firmaların yeni ve net kurallara tabi olacağını belirtti. Bu düzenlemelerin yatırımcı güvenini artırması ve 'Değişim Planı' aracılığıyla büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

Birleşik Krallık'ın ABD hükümeti ile çalışma isteği, Reeves'in Washington D.C.'de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile gerçekleştirdiği toplantının ardından gündeme geldi. İkili, toplantıda kısmen dijital varlık düzenlemeleri konusunda iş birliğini görüştü. Ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda (SEC) Kripto Görev Gücü'nü yönetmekle görevlendirilen komiser Hester Peirce'in önerileri de incelendi.

Birleşik Krallık'ın kripto para sektörünü güçlendirme çabaları, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana kripto şirketleri destekleme politikasını benimseyen ABD'deki gelişmeleri yansıtıyor. Başkan Trump'ın kripto para birimini açıkça desteklemesi, yönetiminin dijital varlıklar endüstrisini geliştirmek için çeşitli adımlar atmasını sağladı.

Birleşik Krallık Hazinesi'ne göre iki ülke hazineleri arasındaki görüşmeler devam edecek. Reeves, Birleşik Krallık-ABD Finansal Düzenleme Çalışma Grubu adlı planlı bir toplantıda "dijital varlıkların kullanımını ve sorumlu büyümesini destekleme" yolları hakkında ABD hükümeti ile tekrar görüşecek.

Birleşik Krallık, bu yıl içinde dijital varlık firmalarını faydalandırmak için mevcut düzenlemeleri değiştirme istekliliğini gösterdi. Ocak ayında, Birleşik Krallık içinde faaliyet gösteren ve staking hizmetleri sunan kripto para şirketlerinin artık sıkı düzenlemelere tabi olmayacağı şekilde 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası'nı değiştirdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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