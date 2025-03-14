Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
Haber Videosu

Demokrat Milletvekili Gerald E. Connolly, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para rezervi planını eleştirerek, bu girişimin Amerikan halkına zarar vereceğini ve sadece belirli çevreleri zenginleştireceğini belirtti. Connolly, bu planın vergi mükelleflerinin parasını boşa harcayacağını savunuyor.

Demokrat Milletvekili Gerald E. Connolly, Başkan Trump'ın kripto para birimi rezerv planına sert tepki gösterdi. Trump yönetiminin bu girişiminin yalnızca belirli çıkar gruplarını zenginleştireceğini ve Amerikan halkına bir fayda sağlamayacağını vurgulayan Connolly, Hazine Bakanı'na mektup göndererek durdurulmasını istedi.

Trump Hükümetinin Kripto Rezervi Planı Kongre Onayı Almadan İlerliyor

Michigan eyaleti Demokrat milletvekili Gerald E. Connolly, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e gönderdiği mektupta Trump yönetiminin stratejik kripto para rezervi oluşturma planlarını durdurması çağrısında bulundu. Connolly, 13 Mart tarihli mektubunda planın "Amerikan halkına fark edilebilir bir fayda sağlamayacağını" ve bunun yerine Başkan Trump ile bağışçılarını önemli ölçüde zenginleştireceğini ileri sürdü.

Temsilciler Meclisinin gözetim ve hükümet reformu komitesinde en kıdemli Demokrat üye olan Connolly, Stratejik Bitcoin Rezervi ile Dijital Varlık Stoku arasında bir ayrım gözetmeden her ikisini de eleştirdi. Milletvekili, Trump'ın sosyal medya üzerinden belirli kripto paraları diğerlerine tercih etmesinin "sağlam olmayan mali politika" oluşturacağı görüşünü savundu.

Connolly mektubunda, "Değişken ve spekülatif kripto para piyasasına yatırım yapılmasını gerektirecek hiçbir stratejik ihtiyaç ortaya çıkmamıştır." ifadelerini kullandı. Ayrıca böyle bir planın ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından "şimdiye kadarki en aptalca fikir" olarak nitelendirildiğini belirterek, "Bu, Bitcoin spekülatörlerine, olası bir çöküş durumunda devletin onları kurtarmak için bu fonu kullanacağı güvencesini sağlayan son derece spekülatif bir vergi mükellefi destekli korumadan başka bir şey olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin açıklamasında, Dijital Varlık Stokunun yalnızca halihazırda kaybedilmiş olan kripto paraları tutacağını belirtti. Ayrıca, Bitcoin rezervinin yalnızca vergi mükelleflerini etkilemeyecek bütçe açısından tarafsız stratejiler yoluyla satın alım yapacağını savundu.

Demokrat milletvekili, Trump'ın kripto rezerv planını oluşturmak için Kongre'den yetki almadığını, hatta bu konuyu Kongre ile istişare bile etmediğini ileri sürdü. Connolly ayrıca Trump'ın başkanlık görevleri ile Trump Örgütünün Resmi Trump (TRUMP) memecoin'ine ve kripto platformu World Liberty Financial'a sahip olması arasında çıkar çatışmaları bulunduğunu iddia etti.

Michigan temsilcisi mektubunda TRUMP token, Trump'la bağlantılı kuruluşların 100 milyon doların üzerinde işlem ücretinden para kazanmasına olanak tanıyan bir "para kapma" girişimi olarak nitelendirdi. Connolly, bunun Trump'ın "şimdiye kadarki en kazançlı zengin olma planı" olarak değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

'Finalde Türkiye var' diyen hadsiz İsrailli geri adım attı

"Finalde Türkiye var" diyen hadsiz İsrailliden yeni açıklama var
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
title