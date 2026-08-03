ABD'nin kripto yasası için takvim daralıyor: İşte son tarih

Pazartesi günkü resmi Senato gündeminde yalnızca bir harcama düzenlemesine ilişkin oylama vardı. CLARITY Yasası'na dair hiçbir adım bulunmuyordu. Yasa koyucular için kritik eşik ise 5 Ağustos Çarşamba. Bir görüşme kapatma talebinin bu tarihe kadar sunulması, yasaya geçilmesine yönelik olası bir cuma oylamasına imkân tanıyabilir. Bu da Senato'nun 10 Ağustos'ta gireceği tatilden önceki son gerçekçi fırsat. Senatör Cynthia Lummis, Çoğunluk Lideri John Thune'un yasaya tatilden önce yer açmaya niyetli olduğuna inandığını söyledi. Ancak bunu bir teyit olarak değil kişisel bir inanç olarak dile getirdi. Tahmin piyasalarında yasanın bu yıl geçme olasılığı ise şubattaki yüzde 80'in üzerindeki zirveden 29 Temmuz itibarıyla yaklaşık yüzde 30'a geriledi.

Aritmetik acımasız. Cumhuriyetçilerin 53 sandalyesi var ve görüşmeyi kapatmak için gereken 60 oy eşiğini aşmak için en az yedi Demokrat'ın desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Söz konusu yedi oy ise henüz kamuoyu önünde taahhüt edilmedi. Müzakerelerdeki kilit isimler Catherine Cortez Masto, Angela Alsobrooks, Cory Booker, Ruben Gallego, John Hickenlooper, Mark Warner ve Raphael Warnock. Bu yedi Demokrat 22 Temmuz'da ortak bir açıklamayla Cumhuriyetçi taslağın "yetersiz kaldığını" belirtti. Anlaşmazlık üç başlıkta yoğunlaşıyor. Bunlar kripto varlığı olan üst düzey görevlilere yönelik etik kuralları, bireysel yatırımcılar için tüketici koruması ve merkeziyetsiz finans için yaptırım uyumu gibi ulusal güvenlik güvenceleri. Etik hükmü en tartışmalı unsur. Demokratlar başkan ve üst düzey yetkililere bağlı kripto girişimlerine daha güçlü kısıtlamalar isterken Cumhuriyetçiler mevcut metnin yeterli olduğunu savunuyor.

YASA GEÇMEZSE SEC VE CFTC DEVREYE GİRECEK

Aracı kurum Bernstein'a göre CLARITY'nin bu yıl geçme ihtimali zayıflıyor. Ancak Gautam Chhugani liderliğindeki analistler, yasanın başarısızlığının dijital varlık piyasalarında olumsuz bir refleks tepkisi yaratacağını, buna karşın düzenleyici desteğin duraklamak yerine "Project Crypto" adlı girişim kapsamında hızlanacağını öngörüyor. Analistlere göre bu çerçevede kurumlar tokenler için net bir sınıflandırma, merkeziyetsiz finans ve öz saklama için açık kurallar sağlayabilir. Ayrıca tokenlerin belirli bir süre boyunca menkul kıymet sayılmamasını öngören bir "inovasyon istisnası" da hızlandırılabilir.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig de benzer bir uyarı yaptı. Selig, Kongre harekete geçmezse düzenleyicilerin kripto için "tüm kuralları yazmak zorunda kalacağını" belirtti. Yöneticiye göre mevcut "eyalet yasaları ve düzenlemelerinden oluşan yamalı bohça" iş dünyası için "gerçekten kötü" ve federal standartlar kesinlik ile tüketici koruması açısından "son derece kritik." Bernstein ayrıca yasa askıda kalsa bile tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları, bu varlıklara bağlı sürekli vadeli işlemler ve tahmin piyasaları gibi girişimlere düzenleyici desteğin süreceğini bekliyor. Yine de kurum, yasanın iki partili desteği bulamamasını "hayal kırıklığı" olarak niteledi.

AĞUSTOS PENCERESİ EYLÜLDEN DAHA ÖNEMLİ

Senato'nun eyalet çalışma dönemi 10 Ağustos ile 11 Eylül arasında sürecek. Meclis döndüğünde takvim farklı olacak. Eylül, bütçe son tarihlerini, olası bir hükümet kapanması kavgasını ve ara seçim kampanya sezonunun başlangıcını getiriyor. Senato'nun eylülde CLARITY'ye ayıracağı her gün, ödenekler ya da daha doğrudan siyasi getirisi olan başka yasalara ayıramayacağı bir gün anlamına geliyor.

Siyasi dengeler de değişecek. Tatilden önce kripto düzenlemesine oy vermek görece düşük profilli bir eylem. Ancak bunu bir kapanma kavgası sırasında ya da seçime haftalar kala yapmak daha yüksek profilli hale geliyor. Demokratların başkanın kripto çıkar çatışmalarına karşı yeterince sert bulmadığı bir yasaya oy veren her senatör, bu oyla kampanya reklamlarında karşılaşabilir. Yasa ağustos ve eylülü de kaçırırsa geriye tek seçenek kalıyor. O da yasayı, yıl sonunda geçmesi zorunlu bir düzenlemeye iliştirmek. Ancak bu yol, 616 sayfalık metnin ilgisiz müzakerelere rehin düşmesi riskini taşıyor. Aksi halde CLARITY, mevcut Kongre'yle sona erebilir.

YASANIN GETİRDİKLERİ VE SEKTÖRÜN HAZIRLIĞI

CLARITY Yasası dijital varlıkları üç yasal kategoriye ayırıyor. Bunlar CFTC'nin denetlediği dijital emtialar, SEC kapsamındaki yatırım sözleşmesi varlıkları ve GENIUS Yasası'nca yönetilen ödeme stablecoinleri. Bir olgunluk sertifikası süreci, ağları merkeziyetsizleştikçe tokenlerin menkul kıymet muamelesinden çıkmasına imkân tanıyor. Bir borsa yatırım ürünü istisnası da 1 Ocak 2026'dan önce nitelikli bir ürüne dayanak oluşturan tokenleri kalıcı olarak menkul kıymet dışı sayıyor. Böylece Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana ve Dogecoin, ihraççı işlemi gerektirmeden bu kapsama giriyor. Yasa ayrıca müşteri varlıklarını saklamayan geliştiricileri para transferi yükümlülüklerinden koruyor.

Yasa geçmezse SEC ve CFTC, mevcut geçici rehberlik ve uygulama takdiriyle işlemeyi sürdürecek. Ancak bu politikalar geri alınabilir. Yeni bir yönetim ya da komisyon liderliğindeki bir değişiklik, kongre onayı olmadan bunları tersine çevirebilir. Kripto sektörü ise beklemeden faaliyetlerini yasanın kategorilerine göre yapılandırmaya başladı. Coinbase, Kraken ve diğer büyük borsalar yasa için kamuoyu önünde lobi yaptı. Sektör, 2026 seçim döngüsünde siyasi eylem komiteleri ve doğrudan bağışlar aracılığıyla 100 milyon doların üzerinde harcama yaptı. Sektör açısından asıl risk, yasanın geçmemesi ve geçici rehberlik çerçevesinin süresiz biçimde kalıcı hale gelmesinde yatıyor. Çünkü mevcut çerçeve işliyor, ama bunu şu anki atanmışların desteklediği için işliyor.

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