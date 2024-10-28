Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

ABD'de Bitcoin ETF'leri 1 milyon BTC'ye yaklaşıyor

ABD'de Bitcoin ETF'leri 1 milyon BTC'ye yaklaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri 1 milyon BTC hedefine yaklaşırken, ABD başkanlık seçimleri ve Fed'in olası faiz indirimi beklentileriyle Bitcoin 70 bin dolar direncini zorluyor. Kurumsal yatırımların hızlanması ve Rusya'nın madencilik yasağını kaldırma kararı, Bitcoin'in yükseliş trendini destekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde spot Bitcoin ETF'leri, Kasım ayında beklenen politik ve ekonomik gelişmelerle birlikte bir milyon Bitcoin barajını aşmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri, Rusya'nın madencilik yasağını kaldırması ve ABD seçim sonuçları, kripto para piyasasında yeni bir hareketlilik dönemi başlatabilir.

ABD Spot Bitcoin ETF Yatırımları 1 Milyon BTC Sınırında

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), tarihi bir dönüm noktasına doğru ilerliyor. Apollo ve SoSoValue'nin son verilerine göre ABD merkezli ETF sağlayıcıları halihazırda 976.893 Bitcoin'lik (BTC) bir varlığa sahip bulunuyor. Bu rakam, Bitcoin'in toplam piyasa değerinin yüzde 5'ine tekabül ediyor. Fonların, sembolik öneme sahip bir milyon Bitcoin hedefine ulaşabilmesi için yaklaşık 23 bin Bitcoin daha edinmesi gerekiyor.

Sektör uzmanı Alessandro Ottaviani'nin değerlendirmelerine göre son iki haftada spot Bitcoin ETF'lerine 3 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Ottaviani, mevcut yatırım eğiliminin Kasım ayı boyunca sürmesi durumunda, rekor seviyelere ulaşılabileceğini öngörüyor.

ZX Squared Capital'in yatırım direktörü CK Zheng, geçmiş verilerden yola çıkarak dikkat çekici bir analizde bulundu. Zheng, 2020'deki başkanlık seçimlerinin ardından Bitcoin'in yüzde 43'lük değer artışı kaydettiğini hatırlatarak, benzer bir senaryonun yeniden yaşanabileceğini belirtti.

Apollo Capital'den Henrik Andersson ise daha iddialı bir öngörüde bulunarak özellikle Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100 bin dolar seviyesini test edebileceğini ve yeni rekorlara imza atabileceğini ifade etti.

Kripto para piyasalarını etkileyen bir diğer önemli gelişme de akademik çevrelerde yaşanıyor. Emory Üniversitesi'nin Grayscale Bitcoin Mini Trust'ı kabul etmesi, Bitcoin'in kurumsal düzeyde benimsenme sürecine katkı sağlıyor.

Piyasaları yakından ilgilendiren bir başka gelişme ise ABD Merkez Bankası'nın Kasım başındaki toplantısında gündeme gelecek olası faiz indirimi. Uzmanlar, faiz oranlarındaki muhtemel düşüşün tüketiciler üzerindeki mali yükü hafifletebileceğini ve piyasalara olumlu yansıyabileceğini belirtiyor.

Rusya cephesinden gelen haberler de dikkat çekici. Ülkenin 1 Kasım'da Bitcoin madenciliği üzerindeki yasağı kaldırması bekleniyor. Bu adımın, Bitcoin Blockchain ağının merkeziyetsiz yapısını ve güvenliğini pekiştireceği değerlendiriliyor.

Bitcoin, şu sıralar 67.700 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para analisti Luca'nın X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı teknik analize göre, 70 bin dolarlık psikolojik direncin hemen altında seyreden Bitcoin'in güçlü destek noktası 65 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Luca, bu seviyenin kırılması durumunda bir sonraki destek bandının 60 bin dolar civarında oluşacağını öngörüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Kripto Para Madencilik Blockchain Bitcoin Rusya Fed

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu

 Merkez'in 'Yüzde 25'lik asgari ücret artışı yeterlidir' çıkışına 120 iktisatçı ortak bildiriyle tepki gösterdi

Merkez'in "Yüzde 25 yeterli" çıkışına 120 imzalı isyan

 26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi
Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar

Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI şifresiz, HD, donmadan izleme linki var mı? ŞİFRESİZ İZLE! TÜRK YILDIZLARI UÇUŞU NE ZAMAN? Türk Yıldızları gösteri uçuşu saat kaçta? (29 EKİM) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSER: Ankara 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi! 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? 29 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 29 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! EZGİ SERTEL NEDEN YOK? Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Ezgi Sertel'in açıklaması! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2024! Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı! MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.