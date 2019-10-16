Kredi kartı komisyonlarına sınırlama işletmecileri sevindirdi

16.10.2019 14:06

Merkez Bankası'nın, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırlaması işletmecileri memnun etti.



Esnafların sık sık şikayet ettiği kredi kartı komisyon oranları 1.6 ile sınırlandırıldı. Sorunu gündeme getiren isimlerden olan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl; gelişmenin esnaflar için memnun edici olduğunu belirtti.



Hem yeme içme sektörü hem de diğer bütün sektörlerde esnafların uzun bir süredir şikayet ettiği kredi kartı komisyon oranları konusundaki çalışmalar sonuç verdi. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile bundan sonra komisyon oranları en fazla 1.6 olacak.



"Sınırlamadan dolayı sevinçliyiz"



Bingöl yazılı açıklamasında "Bankalar için oldukça karlı bir ürün olan POS cihazlarından alınan komisyonlar artık esnaf tarafından ödenemeyecek duruma gelmişti. Son dönemde özellikle küçük ölçekli esnafımızın şikayet konusuydu. Bu komisyonları bankalar kafalarına göre alıyorlardı. Merkez Bankası eliyle getirilen bu sınırlamadan dolayı sevinçliyiz. Bu tür düzenlemelerin esnafa ve ekonomimize büyük katkısı olacaktır. Başta resmi makamlara ve bizimle birlikte bunu gündeme taşıyan diğer STK'lara ve başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu düzenleme bütün esnaflarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA