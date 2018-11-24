Krallar ve Şeyhler Bodrum Guletlerine Hayran Kaldı

Katar'da düzenlenen 8. Uluslararası Geleneksel Ahşap Yat Festivalinin gözdesi Bodrum oldu. Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç'in katıldığı 8.Doha Geleneksel Ahşap Tekne Festivalinde Krallar, Şeyhler Bodrum'u konuştu.

Katar'ın başkenti olan Doha'da 20-24 Kasım'da, 8.Doha Geleneksel Ahşap Yat Festivali düzenlendi. Festivalde Bodrum'un Ahşap yatları ve guletleri de sergilendi. Bodrum'un Ahşap Guletleri şeyhler ve üst düzey yöneticiler tarafından büyük ilgi gördü. Dünyanın birçok şehrinden gelen Ahşap yatların içerisinde en çok ilgiyi gören Bodrum ve Türkiye'nin tanıtıldığı stant oldu.

Festivale Bodrum İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç'te katıldı. Dinç, Bodrum'un Mavi yolculuğunu, Bodrum'un Ahşap Guletlerini, Ahşap yat İmalathanelerini ve Bodrum turizmini Festivale katılan yabancı iş adamlarına anlattı. Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohammed Ahmed Twar Al-Kawari görüşen Dinç, 2019 yaz sezonunda Katar'da turist sayısında artış yaşanması için ikili görüşmelerde bulundu. . Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohammed Ahmed Twar Al-Kawari Bodrum'un deniz turizmine katkıda bulunacağı ve Katar halkını Bodrum'u görmelerini sağlamak için elinden gelen desteği vereceğini söylediği öğrenildi.

Katar'da yoğun bir ilgi gördüklerini söyleyen Başkan Dinç, bu sene 8'incisi düzenlenen festivale katılım sağladıklarını belirterek iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, Bodrum'un ve ülkemizin geleneksel ahşap tekne, yat yapımının tanıtımı ve sektörün gelişimi açısından faydalı bir festival olduğunu ifade etti.

Festivalde yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını sözlerine ekleyen Dinç "İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte organize ettiğimiz Katar 8. Uluslararası Geleneksel Ahşap Yat Festivali'ne katıldık. Bodrumumuz ve ülkemizi, Yat İmalat ve Yat İşletmeciliği sektörlerimizi en iyi şekilde temsil ederek gerekli iletişimleri sağladık ve Oda olarak girişimlerde bulunduk. Festivalde hem Bodrumumuza hem de ahşap yatlarımıza gösterilen ilgi bizleri fazlasıyla memnun etti. Büyükelçimiz Fikret Özer gerekse Katar üst düzey yöneticileri Enerji ve Endüstri Bakanı Mohammed Salah Al Sada ve Katar Bölgesi Genel Müdürü Dr. Khalid Bin İbrahim bizi fuardaki alanımızda ziyaret ederek bizleri burada gördüklerinden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi. Doha Büyükelçimiz Fikret Özer'i makamında yaptığımız ziyaretimiz sırasında, Bodrum Deniz Ticaret Odası olarak 2019 sezonuna hazırlık sürecine başlamış olduğumuz şu dönemde ülkemizin hem deniz turizmi hem de tekne üretimi alanındaki tanınırlığını arttırmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak için karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Deniz ve kara turizmiyle ilgili birçok turizm acentesi ile karşılıklı görüşmeler, toplantılar yaptık. Katar Ticaret Borsası ile Bodrum Deniz Ticaret Odası olarak ticaret yapmak için gerekli girişimleri gerçekleştirdik. 2 ülke arasındaki görüşmeler sonucunda 2019 turizm sezonunda Katar'dan geçtiğimiz yıllara kıyasla önemli oranda artan sayıda misafir bekliyoruz" dedi.

Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohammed Ahmed Twar Al-Kawari ile Orhan Dinç'in yapmış olduğu görüşme sonucunda 2019 sezonu için deniz turizmi adına güzel gelişmeler sağlandığı öğrenildi. - MUĞLA