'Kral'a yakışır bir geri dönüş! 36 yaşındaki Gomis, Galatasaray'ı ipten aldı
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Göztepe deplasmanında son dakikalara 2-1 mağlup giren Galatasaray, 36 yaşındaki yeni transferi Gomis'le hayata tutundu. Pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray'a hareket kazandıran Gomis, attığı 2 golle takımını 3-2'lik galibiyete taşıdı.
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in ayağından gelen gollerle hayata tutundu. Ligde 6 maçtır 3 puana hasret olan Galatasaray, zorlu Göztepe deplasmanında son anda bulduğu gollerle galibiyete tutundu.
74. dakikada oyuna giren Gomis, pozisyon üretmekte zorlanan takımını rakip alana yerleştirdi. Galatasaray 74'ten sonra pozisyonları bulmaya başladı.
84'te Ndiaye'nin topa elle müdahalede bulunduğu tespit edildi. Gomis 87'de sahneye çıktı, skoru eşitledi.
Galatasaray 91. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Gomis'in şutunda Arslanagic'in müdahalesi oldu, hakem penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan iptal edildi.
90+7'de Atınç Nukan'ın elle müdahale yaptığı tespit edildi. Gomis topun başına geldi. 36 yaşındaki golcü bir kez daha sahneye çıktı, takımına 3 puanı getirdi.
Gomis galibiyetin ardından, "Bu akşam golleri Galatasaray aşıkları için attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı, tekrar hak ettiği noktaya taşımak istiyoruz. Galatasaray adına gol attığım için çok gururluyum. Bu galibiyeti Omar'a armağan ediyorum. Yaşadıklarından sonra geri dönmesi çok önemliydi. İyi hissediyorum, takım oyununu güzel bir şekilde oynadık. Her şey mükemmel olmasa da neler yapabileceğimizi kanıtladık" açıklamasını yaptı.