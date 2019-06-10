2019/1 KPSS tercih tarihlerinde değişiklik yapıldı! KPSS Tercihleri ne zaman alınacak? EKPSS atamaları yapılacak mı?

ÖSYM, KPSS tercih tarihinde yapılan değişikliği resmi internet sitesinden duyurdu. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 2019/1 tercihlerinin ne zaman alınacağı belli oldu. EKPSS atamaları ne zaman yapılacak? KPSS 2019/1 tercihleri ne zaman alınacak?

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KPSS 2019/1 TERCİHLERİ

ÖSYM'nin açıkladığı takvimde 2019 KPSS tercihleri 9-18 Temmuz tarihleri arasında alınmaya başlanacak.11 Mart tarihinde başlanan kamu kurum ve kuruluşlarından talep toplama işlemleri 24 Mayıs tarihine kadar sürdü. ÖSYM Merkezi kılavuzu 9 Temmuz tarihinden önce açıklayacak. 2019 yılında yapılacak 2. tercih işlemleri 3-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kamu kurumlarının DPB'ye talep bildirme işlemleri 5 Ağustos tarihinde başlayacak ve 18 Ekim tarihine kadar devam edecek.

EKPSS ATAMALARI NE ZAMAN?

KPSS tercih tarihlerinin netleşmesiyle birlikte 2019 yılında merkezi memur atamalarında sayıların fazla olmaması bekleniyor. Kontenjan sayılarının 1500 civarında olacağı tahmin ediliyor. EKPSS tercihleri de adaylar tarafından en çok merak edilen konular arasında. Son olarak 29 Kasım 2018 tarihinde alınan tercihlerin ardından EKPSS tercihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. ÖSYM'den tercih kılavuzu da beklenen diğer konu. Başvuru koşulları ile kadro sayısı da kılavuzun duyurulmasının ardından belli olacak. Adaylar başvuruların ardından tercihlere göre kura ile belirlenecek.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.