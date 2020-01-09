Köylüler seferber oldu
Haberler » 3. Sayfa » Köylüler seferber oldu - Haberler

Köylüler seferber oldu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu, jandarma, AFAD ve köy halkının seferberliği sayesinde bulundu.

09.01.2020 22:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:58
Köylüler seferber oldu

'nin ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu, , AFAD ve köy halkının seferberliği sayesinde bulundu.


Lalapaşa ilçesinde Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu'nun (80) evine dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İz takip köpekleri kullanan jandarma ile AFAD ekipleri ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı. Evinin 4 kilometre uzağındaki arazide yapılan çalışmanın ardından bulunan Topaloğlu'nun halsiz ve yorgun olduğu görüldü. Topaloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler