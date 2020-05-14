Köylüler ormanda çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köylüler ormanda çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi

Köylüler ormanda çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi -Köylülere yardıma giden sağlık ekibi kilometrelerce yürüdü -Önce köylülere müdahale eden sağlık ekibi daha sonra yangına müdahale etti Düzce'de meydana gelen orman içindeki otluk alan yandı.

Köylüler ormanda çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi
14.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:06

Köylüler ormanda çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi

-Köylülere yardıma giden sağlık ekibi kilometrelerce yürüdü

-Önce köylülere müdahale eden sağlık ekibi daha sonra yangına müdahale etti

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen orman içindeki otluk alan yandı. Dumanları gören köylüler alevlere müdahale etti. Havanın sıcak olmasıyla alevler kısa sürede yayılınca alevlerin arasında kalan 7 köylü dumandan etkilendi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Dumandan etkilenenlere müdahale etmek için harekete geçen sağlık ekibi, orman içinde kilometrelerce yürüyerek, dumandan etkilenen köylülerin yanına ulaştı. Dumandan etkilenenlere müdahale eden sağlık ekibi, köylülerle birlikte yanan alanda yangına da müdahale etti.

Düzce'nin Gümüşova İlçesi'ne bağlı Yeni Mahalle Küme evleri bölgesinde ormanlık alanda saat 16.00 sıralarından yangın çıktı. Ormanlık alandan çıkan dumanları gören köylüler hemen alevlere müdahale etmek için ellerine aldıkları kazma, kürek, baltalarla müdahale etmeye çalıştı. Havanın sıcak olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Alevlerin arasında kalan köylüler, alevlere müdahale ederek, alevleri kontrol altına almayı başardılar. Ancak çıkan yoğun dumandan 7 köylü etkilendi. Dumandan etkilenen köylüler için bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekibi yanan ormanlık alanın uzakta olması nedeniyle orman içinden yaklaşık 10 kilometre yürüyerek, dumandan etkilenen köylülerin yanına ulaşabildi. Vakit kaybetmeden etkilenen köylülere oksijen tüpleriyle oksijen vererek müdahale eden sağlık ekibi bir taraftan köylülere müdahale ederken bir taraftan da yanan ormanlık alanda soğutma çalışması yapan köylülerle birlikte halen yanmakta olan alanlara kovalarla su dökerek müdahale etti.

Köylüler, ormanlık alandan dumanlar çıktığını görünce alevlere müdahale etmek için harekete geçtiklerini belirterek, ormanlık alanın kendi çabalarıyla söndürdüklerini söylediler.

Yangında orman içindeki 5 hektar otluk alan tamamen yanarak kül oldu.

Köylüler ormanda çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Haber
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı Haber
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
Genç kıza sözlü saldırıda bulunan şahıs, kızın sığındığı marketin camını kırdı
Genç kıza sözlü saldırıda bulunan şahıs, kızın sığındığı marketin camını kırdı
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs asla yok olmayabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs asla yok olmayabilir
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Sinan Özen Ersin Korkut Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Tamer Tuna Metin Oktay Gökhan Gönül Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: Köylüler ormanda çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 04:14:11. #1.15#
title