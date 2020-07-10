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"Köyde yaşamak için 'bir sürü' neden" projesi koyun sürülerinin arasında imzalandı

"Köyde yaşamak için 'bir sürü' neden" projesi koyun sürülerinin arasında imzalandı Sivas Valiliği tarafından bir devlet bankasının desteği ile hayata geçirilen, "Köyde Yaşamak İçin 'Bir Sürü' Neden Projesi" protokolü Sivas'ın Ulaş ilçesinde koyun sürüleri arasında imzalandı.

10.07.2020 19:30 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:36

"Köyde yaşamak için 'bir sürü' neden" projesi koyun sürülerinin arasında imzalandı

SİVAS - Sivas Valiliği tarafından bir devlet bankasının desteği ile hayata geçirilen, "Köyde Yaşamak İçin 'Bir Sürü' Neden Projesi" protokolü Sivas'ın Ulaş ilçesinde koyun sürüleri arasında imzalandı.

Sivas'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk olan Kangal Akkaraman koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla, "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" protokol imza töreni gerçekleştirildi. Program, Ulaş ilçesi Yenikarahisar Mahallesi Geven mezrasında ki bir işletmede yapıldı. Programda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, "Burada olmamızın bir sürü nedeni var. Örnek olacağını düşündüğümüz projeyi çok güzel bakir bir yerde ve işin de merkezi olan bir işletmede hayata geçiriyoruz. Hayırlı bir işe birlikte imza atacağız, bu protokole hep birlikte şahit olacağız. Duamızla, desteğimizle inşallah güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. Projemizin 3 aylık bir mutfak hazırlığı oldu. Ziraat Bankası ile yoğun bir görüşme gerçekleştirdik. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz güzel bir saha çalışması yaptı. Kredi Garanti Fonu da kefalet konusunda teminatı kendisi verecek. İşin en püf noktası burasıydı. Bu sözleşmeden sonra da koyun alımına başlayacağız" şeklinde konuştu.

Sivas, Hayvancılıkta Türkiye'nin Lokomotifi Olacak

Ayhan, proje ile birlikte Sivas'ın hayvancılıkta Türkiye'nin lokomotifi olacağını belirterek, "Çayırlarıyla, meralarıyla, doğasıyla, tarımsal arazileriyle işin merkezi olacak bu proje bölgeye ayrı bir anlam katacaktır. Hayal kurduk, hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Sivas'ın coğrafyası bu iş için çok elzem. Dağlarında, ovalarında, yaylalarında, meralarında artık koyunlarımızın, kuzularımızın sesleri daha çok duyulacak. Küçük ve büyük baş hayvanlarımız ile bu coğrafyamız çok daha anlamlı olacak. Sivas'ın tarım, turizm ve sanayide kalkınabilir bir il olacağını düşünüyor, bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Sivas'ın tarımda bir numara olduğunu söylüyorum. İlimiz tarımda merkez olacak, Türkiye'nin lokomotifi haline gelecek. Çünkü bu coğrafyanın gerekliliği bunu göstermektedir." dedi.

Sivas'ta Hedef 1 Milyon Koyun

Vali Ayhan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istediklerini dile getirerek "Hedef 1 milyon ama zemini düzgün attığımız için başarılı işletmeciler bulduğumuz da bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Bunun ekonomik ve sosyal etkileri de var. Proje, üstün verimli Akkaraman ve Kangal Akkaraman ırkının da üretimini teşvik edecek. Bu bizim yerli bir ırkımız. Bunu da gerek ulusal gerekse uluslararası bir platforma taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Devlet bankasından çiftçiye destek

Sivas Valisi Salih Ayhan, projeye destek veren bankanın çiftçilere çok uygun finans desteği sağladığını belirterek, "Hepimiz köylü çocuğuyuz. Koyunculuğun ne kadar önemli olduğunu biliriz. Hem kırmızı et üretiminde Türkiye'yi ön plana çıkarabilmek, ihtiyacını giderebilmek hem de köylülerimize ekonomik anlamda güzel bir girdi sağlamak istiyoruz. Çiftçilerimizin yüzünün gülmesi, ceplerinin dolması, sözleşmeli küçükbaş üretim modellerinin güçlendirilmesi, artırılması en büyük arzumuz. 'Sözleşmeli Küçükbaş Üretim Modeli' temelinde hazırlanarak uygulanacak olan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında, bankanın şubelerinden 'Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi' kullanılacak. Proje ile asgari 100 baş kapasiteli ağıla sahip olan işletmelerin hayvan sayılarını asgari 100 başa çıkarması ve 100 baş üzeri işletmelerde ise hayvan sayısının artırılması amaçlandı. İnşallah hayvan sayımız bu tür proje ve çalışmalarla daha da artacak. Kırsalın gelişmesi, göçün önlenmesi ve herkesin doğduğu yerde mutlu olması için gayret gösteriyoruz. Projemiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

'Köyde yaşamak için 'bir sürü' neden' projesi koyun sürülerinin arasında imzalandı

Kaynak: İHA

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