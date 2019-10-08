Köy çocuklarının saç bakımı için seferber oldular

08.10.2019 16:08

Afyonkarahisar'daki bazı dernek ve odaların öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyündeki öğrencilerin saçları ücretsiz traş edildi.

Gönül Köprüsü Derneği, Merhamet Hareketi, Ankara Artistik Kuaförler Derneği, Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası ile Ankara Berberler Odası iş birliğinde, Ayazini İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ebru ve hat ustası Ömer Faruk Barış tarafından öğrencilere ebru dersi verildi ve ebru yaptırıldı.

Hemşireler tarafından öğrencilere hijyen eğitimi, etkili iletişim uzmanı Eren Gökyer tarafından da öğrencilere iletişim semineri verildi.

Ankara ve Afyonkarahisar'dan gelen kuaförler de öğrencilerin saçlarını tıraş etti, isteklerine göre saçlarına şekil verdi.

Öğrencilere yardım kuruluşlarının gönüllüleri tarafından yapılan pasta, kek ve içecekler ikram edildi, çeşitli hediyeler verildi.

- "Çok büyük bir organizasyon oldu"

Gönül Köprüsü Derneği Afyonkarahisar İl Başkanı Lütfiye Polat, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramlarda köyleri dolaşırken, çocukların saçlarının bakımsız olduğunu fark ettiklerini anlattı.

Köy çocuklarının yüzünde bir gülümseme oluşturmak için böyle bir çalışmaya girdiklerini ifade eden Polat, "Daha sonra Ankara'daki kuaför derneklerimiz ve Afyonkarahisar'daki berberlerle irtibata geçtik. Çok büyük bir organizasyon oldu. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

- "15 kişilik ekip ile geldik"

Ankara Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Ali Özpolat ise güzel bir sosyal sorumluluk projesine ortak olmaktan dolayı gurur duyduklarını vurguladı.

Çocukları mutlu etmenin birinci görevleri olduğunu dile getiren Özpolat, "Buraya 15 kişilik kuaför ekibimiz ile geldik. Hem kız hem de erkek çocuklarımızın saçlarına bakım yaptık. Onlara güzel hediyeler getirdik." diye konuştu.

- "Tarak değmemiş saçlara bakım yapıldı"

Merhamet Hareketi Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ramazan Kaya da köyleri dolaşarak ihtiyaç sahibi okulları belirlediklerini söyledi.

Kaya, "Burada hiç kuaför görmemiş, saçına tarak girmemiş olan öğrencilerimize bu sevinci yaşattık." değerlendirmesinde bulundu.

Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Tan ise etkinliğe 15 kız ve erkek kuaför ile destek verdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA