Kovid-19 vakalarının en çok arttığı ilk 5 ilden Kırklareli'nde "tedbirlere uyulması" çağrısı
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Kovid-19 vakalarının en çok arttığı ilk 5 ilden Kırklareli'nde "tedbirlere uyulması" çağrısı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kovid-19 vakalarının en çok arttığı ilk 5 ilden Kırklareli'nde 'tedbirlere uyulması' çağrısı

Kırklareli Valiliğinden, kentte vaka sayısının artması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırılarak uygulanması gerektiği bildirildi.

Kırklareli Valiliğinden, kentte vaka sayısının artması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırılarak uygulanması gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Kırklareli'nde de vakaların arttığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık vaka sayısına göre kentin artışta ilk 5 il arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, bu nedenle alınan tüm tedbir ve önlemlerin arttırılarak sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım. Salgınla mücadelenin devam ettiğini ve mutasyona uğrayan virüsün bulaş hızının arttığını unutmayalım. Bu sebeple vatandaşlarımızın başta maske, sosyal mesafe ve hijyen olmak üzere, bulaş riskinin en fazla görüldüğü ev ve komşu ziyaretlerini yapmamaları, gün, doğum günü, mevlit, taziye gibi sebeplerle kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve bir araya gelmemeleri toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Unutmayalım yaşanan vaka artışını önlemek ve kısıtlamaların artmamasını sağlamak bizim elimizdedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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