Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı, bu kapsamda kentin tüm ilçelerinde kurulan semt pazarlarının tek gün açık kalacağı, uygulamanın 10 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi de Çukurova Üniversitesi eski hemşire lojmanında, tadilat çalışması başlattı. Lojmanın yeniden konaklanabilir hale gelmesiyle sağlık çalışanlarına tahsis edileceği bildirildi.

Karataş Belediyesi ekipleri, Tuzla Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını dezenfekte etti. Kovid-19'a karşı bilgilendirdikleri işçilere maske ve eldiven dağıtan ekipler, çadırların çevresinde de ilaçlama yaptı.

Yüreğir Belediyesince ilçedeki tüm pazarlarda vatandaşlara maske dağıtıldı. Sokağa çıkmaları yasak olduğu halde aileleriyle pazara gelen çocuklar ve yasak kapsamındaki yaşlıların alana girmesi engellendi. Ekipler, hijyen kurallarına uyulması ve sosyal mesafe konusunda esnafı ve vatandaşları uyardı.

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi, el dezenfektanı üretmeye başladı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında üretilen dezenfektanlar, vatandaşlara dağıtılan temizlik ürünlerinin arasında yer alacak.

Yenişehir Belediyesi ekipleri de semt pazarlarına yaptığı denetimlerde, esnafa ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Halka broşür ve maske dağıtan ekipler, sosyal mesafeye uyulmasının önemine dikkati çekti.

Polis ekipleri de bölgede şehirlerarası otobüslerin ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki gişelerde kontrollerini sürdürdü. Vatandaşların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, araç sürücülerine Kovid-19'a ilişkin uyarılarda bulundu.

Hatay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de önlemlerin uygulanmasına devam edildi.

Belediye ekipleri, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolundaki polis kontrol noktasında durdurulan araçları ilaçlayıp dezenfeksiyon yaptı. Polis ekipleri de sürücüleri tedbirli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyardı.

İskenderun Belediyesi, ürettiği maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı.

Osmaniye

Osmaniye Belediyesi, kentin işlek caddelerinde dezenfeksiyonu sürdürüyor. Özel kıyafetli ekipler, cadde, bank ve iş yerlerini özel kimyasallarla dezenfekte ediyor.

Belediye ekipleri ayrıca pazar yerlerinde vatandaşların ateşini ölçüyor, sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunup ücretsiz maske dağıtıyor.

Kadirli Gençlik Merkezinde gönüllüler tarafından sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla korumalı maske üretimi yapılıyor.

Düziçi Belediyesi zabıta ekipleri de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların besleyemediği sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama ve ekmek bırakıyor.

Kaynak: AA