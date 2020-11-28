Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

28.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:44

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda Kırşehir'de sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda Kırşehir'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Kırşehir'de, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ahi Evran ve Cacabey Meydanlarında sessizlik hakim oldu. Kentin işlek Ankara, Atatürk, Lise ve Terme Caddeleri ise tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

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Öte yandan bir çok esnaf ve iş yerini kapattıkları, ekmek fırınlarının ise vatandaşlara hizmet verdikleri görüldü.

"Gel al" ve sipariş alacak lokantaların ise açık oldukları, moto kuryelerle servis yaptığı görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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