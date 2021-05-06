Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti
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Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti

Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı.

Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 10.30 itibarıyla 14 milyon 352 bin 956 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 10 milyon 680 kişinin ikinci dozları da tamamlandı.

Böylece yapılan toplam aşı sayısı 24 milyon 353 bin 636'ya ulaştı.

İstanbul'da 2 milyon 415 bin 529'u birinci doz, 1 milyon 579 bin 379'u ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 3 milyon 994 bin 908 oldu.

Ankara'da toplam 1 milyon 958 bin 875 doz aşı yapılırken, birinci dozu olan kişi sayısı 1 milyon 161 bin 460'a, ikinci dozu olanların sayısı da 797 bin 415'e yükseldi.

İzmir'de ise 974 bin 27'si birinci doz, 677 bin 800'ü ikinci doz olmak üzere toplam 1 milyon 651 bin 827 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

240 milyon doz aşı için anlaşma yapıldı

Sağlık Bakanlığınca "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öncelikli grupların aşılanmasına hızla devam ediliyor.

Şu ana kadar 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V olmak üzere toplam 240 milyon doz aşının temini için anlaşma yapıldı.

Aşılama programında şu an Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılırken Sputnik V aşısının ilk partisinin bu ay içinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısının Faz-3 çalışmasına da birkaç hafta içinde başlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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