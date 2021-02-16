Koruma altındaki 8 dağ keçisi, bakteriden ölmüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koruma altındaki 8 dağ keçisi, bakteriden ölmüş

16.02.2021 10:28 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:32
Koruma altındaki 8 dağ keçisi, bakteriden ölmüş

TUNCELİ'de, geçen ay ölü bulunan, koruma altındaki 8 dağ keçisinden alınan numunelerde yapılan incelemenin sonucu ortaya çıktı.

TUNCELİ'de, geçen ay ölü bulunan, koruma altındaki 8 dağ keçisinden alınan numunelerde yapılan incelemenin sonucu ortaya çıktı. Dağ keçilerinin vücudunda, bağışıklığı düşük hayvanlarda ölüme yol açan 'sphingomonas paucimobilis' bakterisi bulundu. 

Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Çanakçı köyünde, ocak ayında, koruma altındaki 8 dağ keçisi, köylüler tarafından ölü bulundu. Haber verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, vücudunda mermi izine rastlanılmayan keçilerden numune alarak, Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan incelemede, keçilerin vücudunda 'sphingomonas paucimobilis' bakterisi tespit edildi. Bu bakterinin, bağışıklığı düşük hayvanlarda ölüme neden olduğu öğrenildi.Öte yandan geçen hafta ilçeye bağlı Yukarı Oyumca köyü yakınlarda da 7 dağ keçisi ölü bulundu. Elazığ'a gönderilen numunelerde yapılacak inceleme sonrası keçilerin aynı bakteriden mi yoksa başka nedenle mi öldüğü tespit edilecek.


Koruma altındaki 8 dağ keçisi, bakteriden ölmüş
Koruma altındaki 8 dağ keçisi, bakteriden ölmüş
Koruma altındaki 8 dağ keçisi, bakteriden ölmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Demet Akalın Emina Jahovic
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koruma altındaki 8 dağ keçisi, bakteriden ölmüş - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 10:46:30. #1.15#
title