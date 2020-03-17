Koronavirüs uyarılarını dinlemediler! Murat Yıldırım'ın yanına koştular 'Ramo' dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, Adana'daki sete gelen hayranlarını kırmadı. Ancak tüm uyarılara rağmen çok sayıda insanın bir araya gelmesi tartışma yarattı

Snob Magazin'in haberine göre; Koronavirüsün hızla yayılmasını hiçe sayan hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Murat Yıldırım'ın bu görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. İŞTE O GÖRÜNTÜLER...



Kaynak: Snob Magazin