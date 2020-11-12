Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı

Türkiye-Hırvatistan arasında oynanan maç sonrası korona virüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Şenol Güneş, Caner Erkin, Cenk Tosun, Mert Çetin ve Dorukhan Toköz ile temas ettiği görüldü.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye-Hırvatistan maçının ardından bazı futbolcuların koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada koronavirüs tespit edilen futbolcunun Domagoj Vida olduğu ifade edildi.

Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, oyuncusunu apar topar oyundan aldı ve Domagoj Vida izole edildi.

Vida'nın birkaç gün İstanbul'da kalacağı ve kendisini izole edeceğinin yazıldığı açıklamada diğer takım oyuncularının İsveç maçı için Stockholm'e gidişinde bir sorun bulunmadığı aktarıldı.

ŞENOL GÜNEŞ, CANER, MERT ÇETİN, DORUKHAN VE CENK'LE SARILDI

Yaşanan bu olay sonrasında Domagoj Vida'nın maç öncesi ve maç sırasında temas ettiği Türk futbolcuların kim olduğu ortaya çıktı.

Hırvat futbolcu, başlama düdüğünden hemen önce Şenol Güneş'in yanına gidip eski hocasına sarıldı. Müsabakaya çıkılmadan önce ise Hırvat futbolcunun Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı olan ve şu an Fenerbahçe için mücadele eden Caner Erkin ile sarıldığı, TRT Spor tarafından görüntülendi.

Domagoj Vida'nın Şenol Güneş, Caner Erkin, Mert Çetin, Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'la temas ettiği belirtildi.