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"Koronavirüs sonrası elektronik güvenlik sistemleri talebinde bir artış trendi bekliyoruz"

Kale Kilit Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Semih Teker, elektronik güvenlik sistemleri alanındaki bireysel ve ticari ürün gamını müşterilerinin beğenisine sunduklarını dile getirerek "Koronavirüs etkilerinin azalmaya başlamasından sonra yılın son çeyreğinde sektörün toparlanmaya...

21.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:24

Kale Kilit Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Semih Teker, elektronik güvenlik sistemleri alanındaki bireysel ve ticari ürün gamını müşterilerinin beğenisine sunduklarını dile getirerek "Koronavirüs etkilerinin azalmaya başlamasından sonra yılın son çeyreğinde sektörün toparlanmaya başlayacağını ümit ediyoruz. Bu doğrultuda gayrimenkul ve turizm projelerinde teması minimuma indiren elektronik güvenlik sistemleri talebinde bir artış trendi bekliyoruz" dedi.

Kale Kilit; 'minimum temas, maksimum güvenlik' ilkesiyle geliştirilen Kale Kilit elektronik güvenlik sistemlerini tanıttı. Elektronik güvenlik sistemleri ile ilgili bilgi veren Kale Kilit Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Semih Teker, "Şirket olarak, her geçen gün dijitalleşen dünyamızda, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda birbiriyle konuşabilen yeni nesil akıllı ürünler geliştiriyoruz. Diğer taraftan salgın 'daha az temas' bakış açısıyla, birçok alışkanlığımızı da kökten değiştirecek gibi görünüyor. Araştırmalar, salgın sonrası özellikle akıllı binalarda daha az temas sağlayan teknolojik çözümlere ağırlık verilmesinin zorunlu hale geleceğini ortaya koyuyor. Bu doğrultuda 'Minimum temas, maksimum güvenlik" ilkesini benimseyerek, elektronik güvenlik sistemleri alanındaki hem bireysel hem de ticari ürün gamımızı müşterilerimizin beğenisine sunduk." dedi.

"Salgın sonrası elektronik güvenlik sistemleri talebi artış trendi gösterecek"

Teker sözlerini şöyle sürdürdü: "Yılın ilk çeyreğini hedeflerimizin üzerinde gerçekleştirdik. Şu anda Türkiye genelinde 2 bine yakın tesiste, yaklaşık 170 bin adet kartlı kilidimiz aktif olarak kullanılıyor. Koronavirüs etkilerinin azalmaya başlamasından sonra yılın son çeyreğinde sektörün toparlanmaya başlayacağını ümit ediyoruz. Bu doğrultuda gayrimenkul ve turizm projelerinde teması minimuma indiren elektronik güvenlik sistemleri talebinde bir artış trendi bekliyoruz."

"Otelinizi geleceğin güvenlik anlayışıyla koruyun"

Elektronik güvenlik sistemleri segmentinde öne çıkan yeni teknolojik ürünleri hakkında bilgi veren Semih Teker, "Turizm projelerine yönelik geliştirdiğimiz, sunduğu ileri teknolojiyle tam konfor ve kontrol sunan 'İ serisi ekranlı kartlı kapı kilitlerimiz' kullanım rahatlığı ve kolay yönetilebilirliği ile öne çıkıyor. Ekranı sayesinde misafirleri isimleri ve 'hoş geldiniz' mesajıyla karşılarken, tek tuşla 'rahatsız etmeyin' ve 'odayı temizleyin' uyarıları verilebiliyor. Geleceğin anahtarı olarak tanımladığımız bu ürün, ekranı sayesinde kullanıcı ile interaktif iletişim kurarak, geçersiz kart okutulması gibi durumlarda ilgili birimlere yönlendirme yapıyor." şekilde konuştu.

"Parmak izi ile odalarınızı özel kasanız haline getirin"

Semih Teker, bireysel kullanıma yönelik geliştirdikleri yeni Kale parmak izli kapı kolu ile ilgili de şu bilgileri verdi: "Bu yeni ürünümüz, parmak izi veya elektronik kart okuyucu ile aktive olarak ekstra koruma sağlıyor ve kişiye özel güvenli alanlar oluşturuyor. Bu sayede evin veya ofisin içerisinde istediğiniz odayı adeta kişiye özel güvenli bir kasa haline getiriyor. 10 adet master olmak üzere toplam 90 adet kullanıcı için parmak izi tanımlama özelliğine sahip ürün, 5 kez hatalı kilit açma girişimi durumunda, 10 saniye boyunca sesli ve görsel ikaz veriyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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