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Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, birçok sektörde olduğu gibi futbolda da büyük kayıplara yol açtı. Aktif Bank'ın hazırladığı rapora göre, koronavirüs nedeniyle Süper Lig'in maddi kaybı 1 milyar TL'yi bulabilir.

Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
28.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:10

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ekonomik açıdan birçok sektöre büyük yara verirken, Türk futbolunda da önemli kayba neden olabilir.

Aktif Bank'ın hazırladığı "Kovid-19 Öncesi ve Sonrasında Futbol Ekonomisi Raporu"na göre, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig, salgın nedeniyle 1 milyar lirayı bulan bir kayıp yaşayabilir.

Avrupa'nın 5 büyük liginde kalan maçların oynanamaması durumunda kulüplerin finansal kaybının 4 milyar avroya ulaşabileceği belirtilen raporda, Süper Lig'in tamamlanamaması halinde maç günü, yayın ve ticari gelirlerde yaklaşık 1 milyar liralık kayıp yaşanabileceği öngörüldü.

EN HIZLI ÖNLEM ALAN LİG TÜRKİYE

Pandemi sürecinin ele alındığı araştırmada, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi ile kıyaslandığında, Süper Lig'in söz konusu dönemde en hızlı harekete geçen organizasyon olduğu aktarıldı.

Raporda, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A ve İspanya La Liga ile Türkiye kıyaslandı.

İlk pozitif vakanın görülmesinin ardından Premier Lig'de 42 gün, Bundesliga'da 38 gün, La Liga'da 41 gün, Ligue 1'de 52 gün, Serie A'da ise 39 gün sonra harekete geçildi. Türkiye'de ise ilk vakanın görülmesinden 8 gün sonra futbol maçları ertelendi.

EN KÖTÜ SENARYODA KAYIP 1 MİLYAR LİRAYIBULACAK

Son 8 haftası kalan Süper Lig'de pandemi sebebiyle ertelenen 72 karşılaşmanın oynanmaması ciddi bir gelir kaybına neden olacak.

Kalan müsabakaların oynanmaması halinde maç günü, naklen yayın ve ticari gelirlerde yaklaşık 1 milyar liralık gelir kaybı yaşanabilir.

2018-2019 sezonunda 396,3 milyon lira, 2018-2019 sezonunda 491,1 milyon lira maç günü geliri elde eden Süper Lig'in bu sezon sonunda 520-550 milyon lira maç günü gelirine ulaşması öngörülüyor. Ligde kalan müsabakaların seyircisiz oynanması halinde, sadece maç günü gelirlerinden yaklaşık 100 milyon liralık bir kayıp oluşabilir.

YAYIN GELİRLERİ DE ETKİLENECEK

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig tamamlanamazsa kulüpler 170 milyon lirayı aşan yayın gelirinden mahrum kalacak.

Süper Lig'de bu sezon kulüplere yaklaşık 2 milyar liralık naklen yayın geliri dağıtılması planlanıyor. Ancak karşılaşmaların oynanmaması halinde, kulüpler sadece sportif performanslardan elde edeceği 172,8 milyon liralık geliri kaybedecek.

Lige katılım payı, geçmiş şampiyonlara ödenen bonuslar ve ilk 6 takımın bonusları ise 172,8 milyon liranın içinde yer almıyor.

5 BÜYÜK LİGDE 509 MAÇ ERTELENDİ

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde toplamda 509 müsabaka ertelendi.

Bu liglerden Bundesliga'nın mayıs ayının ortasında oynanması planlanırken, diğer liglerin ise haziran ayında kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.

Söz konusu 5 büyük organizasyonun yıllık toplam geliri 18 milyar avroyu bulurken, yıllık 6 milyar avroluk geliriyle Premier Ligi zirvede yer alıyor. Müsabakaların oynanmaması durumunda Premier Lig'deki finansal kaybın 1 milyar avronun üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Beş büyük ligin ise toplam kaybının ise 4 milyar avroyu bulabileceği hesaplanıyor.

KÖKLÜ DEĞİŞİMLER KAPIDA

Futbolu ciddi şekilde etkileyen koronavirüs salgınının yönetsel değişiklikleri de beraberinde getirmesi bekleniyor.

Futbolu yöneten üst kurumların ayırdığı fonlar, kulüpler bazında futbolcu ve teknik kadrolardaki maaş indirimleri, yayıncı kuruluş ya da kuruluşlarla olan sözleşme sürelerinin gözden geçirilmesi kısa vadeli çözümler olarak ön plana çıkıyor.

FIFA ile UEFA'nın önderliğinde alınacak yeni kararlar ışığında, uzun vadede futbol endüstrisinde yer alan aktörlerin finansal ve yönetsel faaliyetlerinde de kaçınılmaz değişiklikler bekleniyor.

Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir

Kaynak: AA

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