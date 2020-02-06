Koronavirüs nedeniyle ölen kişi 565'e yükseldi

06.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:43

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 565'e yükseldi, vaka sayısı ise 23 bin 280 olarak paylaşıldı.

Çin'de ülke genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 565'e yükseldi. Yetkililer, virüs teşhisi konulan hasta sayısının 28 bin 280 olduğunu, hastanelerden taburcu olan hasta sayısının ise bin 198 olduğunu belirtti. Bu kapsamda, son 24 saatte ölü sayısında 72, vaka sayısında 3 bin 729 artış görüldü.

Öte yandan, Çin anakarası dışında da koronavirüs teşhisi koyulan hasta sayısında küçük çaplı bir artış görülüyor. Japonya'da 45, Singapur'da 28, Tayland'da 25, Güney Kore'de 23, Hong Kong'da 21 kişiye virüs teşhisi koyulduğu belirtildi. Avrupa'da genelindeki vaka sayısı ise 24 olarak belirlendi.

REMDESIVIR İLACI BUGÜN DENENİYOR

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'daki habere göre, Ebola ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilen Remdesivir adlı ilaç, dün klinik testlerden geçti. Testlerin olumlu sonuç verdiği ve bugün hastalara verilmeye başlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA