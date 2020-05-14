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Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak

Uluslararası Futbol Birliği'nin koronavirüs nedeniyle üye federasyonlara tanıdığı 5 oyuncu değişikliği uygulaması ilk kez Almanya Bundesliga maçlarında hayata geçecek.

Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
14.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:42

Koronavirüs nedeniyle Uluslararası Futbol Birliği tarafından üye federasyonlara tanınan 5 oyuncu değişikliği uygulamasını ilk Almanya Bundesliga kullanacak.

16 Mayıs cumartesi günü başlayacak ve kalan 9 haftası oynanacak Bundesliga'da takımlar bu uygulamayı 1'i devre arasında olmak üzere 4 hamlede yapmak zorunda. 5 oyuncu değiştirme kuralı 2019-20 sezonu sonuna kadar geçerli olacak.

FIFA ÖNERİDE BULUNMUŞTU

Dünya futbolunun patronu FIFA, 31 Aralık'a kadar oynanacak maçlarda takımların 5 oyuncu değişikliği yapması önerisini Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) sunmuştu. IFAB da, takımların uzun süredir idman yapmaması, koronavirüs sebebiyle oyuncularının eksik olması ihtimali veya yaz aylarında havaların sıcak olması sebebiyle bu öneriyi kabul etmişti.

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