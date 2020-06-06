"Koronavirüs ile mücadelede en güçlü silah: Fizyoterapi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Koronavirüs ile mücadelede en güçlü silah: Fizyoterapi"

Uzman Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin, koronavirüs ile mücadelede en güçlü silahın fizyoterapi olduğunu söyledi.

06.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:12

Uzman Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin, koronavirüs ile mücadelede en güçlü silahın fizyoterapi olduğunu söyledi.

21'inci yüzyılda insanlığın verdiği en büyük imtihan, hiç kuşkusuz koronavirüs (Covid-19). Kıtalararası hızla yayılan bu virüs, 6 milyonun üzerinde vaka ve 370 bini aşkın küresel kayıpla, dünyayı bir kasırga gibi oradan oraya savurmasından dolayı 'pandemi' tanısını aldı. Aşı ve ilaç çalışmalarının vites yükselterek devam ettiği koronavirüs sürecinde, virüse karşı kullanılan koruyucu ekipmanlar da hayati görev üstlendi. Koronavirüs ile etkin mücadelenin en doğal yollarından biri olan fizyoterapi ise, hastalıkla mücadele noktasında en etkin silahlardan bir tanesi. Uzman Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

1800'lü yıllardan bu yana yaralanma, yaşlılık, ağrı ve fonksiyon bozuklukları gibi durumlarda kullanılan ve hastayı 'yenileme' amacı güden fizyoterapi'nin, koronavirüse karşı bağışıklık ve güç depolama anlamına geldiğini söyleyen Uzman Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin, uzman ellerin dokunuşlarından istifade ederek özellikle fizyoterapist tarafından oluşturulacak egzersiz ve solunum egzersizleri ile hastalığın yenilebileceğini ifade etti. Fizyoterapi'nin rehabilitasyondan manuel terapiye, doğru beslenmeden egzersize, vitamin mineral desteklerinden sağlıklı yaşama kadar birçok çeşidi olduğunu aktaran Sezgin, "Özellikle yaşlı, hastalığa yatkın ve immune (bağışıklık) sistemi zayıf olan bireyler için kuvvet, hareket ve zindelik aşılayan fizyoterapi (fizik tedavi) öneriyoruz" diye konuştu.

"DOĞAL VİRÜS SAVAŞÇISI: 'EGZERSİZ VE DOĞRU BESLENME "

Fizik tedavi olarak bilinen fizyoterapinin yaklaşık on çeşidi olduğunu belirterek, bu holistik (bütüncül) yöntemin en çok bilinen türünün egzersiz olduğunu ifade eden Sezgin, "Egzersiz; enfeksiyon, bakteri ve en önemlisi de virüslerin önünü kesen önemli bir aktivitedir. İyi havalandırılmış, hijyenik ve sıcak-soğuk dengesi sağlanmış ortamlarda yapılan egzersiz hastalıkları vücuttan uzaklaştırır. Böylece kas ve iskelet sistemi güçlenir, hareket kayıpları giderilir ve duruş bozuklukları düzeltilir" dedi.

Artan kas gücünün de fonksiyonel ve bütüncül fizyoterapi dahilinde mutlaka doğru beslenme programı ile desteklenmesi gerektiğini varsa eksik vitamin-mineral takviyelerinin eklenebileceğini belirten Sezgin, fizyoterapi'nin egzersiz ile birlikte koronovirüs ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirmek adına başarılı bir silah olacağını söyledi.

"EGZERSİZ VÜCUTTA ANTİKOR ORANINI ARTTIRIR"

Anatomiyi ve fizyolojiyi güçlendiren egzersizin yanı sıra fizyoterapi sınırları içerisinde uygulanabilecek psiko nöro immünolojik terapi metotlarının fizyoterapi çeşitlerinden olduğunu bildiren Sezgin, "Fizyoterapi, egzersizler ve doğru beslenme protokolü vücuttaki antikor oranını da artırır" dedi.

"KRONİK RAHATSIZLIKLARA DİNAMİK KALKAN"

Fizyoterapinin KOAH'tan kalbe, tansiyondan akciğer rahatsızlığına, kanserden diyabete kadar birçok kronik rahatsızlığa da iyi geldiğine parantez açan Sezgin, "Fizyoterapi, Dünya'da yapılan akademik çalışmalarda göstermektedir ki, koronavirüs ile mücadelede en savunmasız gruplardan olan kronik hastalara da direnç kazandırmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Akciğerleri güçlendirecek solunum fizyoterapistleri tarafından uygulanacak egzersiz ve terapilerin, vücuda sızan görünmez düşman koronavirüse karşı kalkan oluşturduğunu vurgulayan Sezgin, en doğru fizyoterapi yöntemleri ve bedenin en fazla ihtiyaç duyduğu noktaların tespiti amacıyla teşhis ve tanı noktasında mutlaka bir hekime, terapi ve destek konusunda da muhakkak bir uzman fizyoterapiste danışılması gerektiğini dile getirdi. Özellikle korona virüs karşısında akciğerlerin güçlenmesini sağlayacak sağlık profesyonellerinin de solunum üzerine özelleşmiş ve uzmanlaşmış solunum fizyoterapistleri olacağını ayrıca belirtti.

Sezgin, konu hakkında ahmetburaksezgin.com web adresinde bilgilerin olduğunu dile getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar Haber
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı Haber
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca 'kaçak' düğünler arttı
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca "kaçak" düğünler arttı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Engin Altay Donald Trump Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Demet Akbağ Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: "Koronavirüs ile mücadelede en güçlü silah: Fizyoterapi" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 10:15:36. #1.14#
title