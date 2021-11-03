Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Neler konuşulacak? merak konusu oldu. Vatandaşlar koronavirüse karşı yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, Bilim Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşların 3'üncü doz aşı olmaya ihtiyacı olmadığını dile getiren Bakan Koca, bu kez "3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak" sorusuna "Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak." yanıtını verdi.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda, Bakan Koca'nın dün sinyalini verdiği, 2 doz BioNTech olanlar için 3. doz uygulaması görüşülecek.

3. DOZ UYGULAMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Bu gelişmenin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Bilim Kurulu'nda üçüncü doz BioNTech aşısı ve yerli aşı TURKOVAC'ın süreci değerlendirilecek.

SON DURUM ELE ALINACAK

Toplantıda ayrıca 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek. Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

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