Koronavirüs Asya'da ekonomik büyümeyi yavaşlatacak

Ekonomistler koronavirüsün yayılması nedeniyle Asya'da ekonomik küçülmenin yaşanacağını öngörüyor. Çin'deki Avrupa Ticaret Odası Başkanı Wuttke'ye göre koronavirüsün olumsuz etkisi tahmin edilenden çok daha büyük olacak.Ekonomistler koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in komşularında ekonomik konjonktürün zayıflayacağını öngörüyor. Reuters haber ajansının 77 uzman arasında yaptığı ankete göre koronavirüs, Asya ülkelerinde 2020'nin ilk çeyreğinde ekonomiyi belirgin bir biçimde frenleyecek ve hatta ekonomik küçülmeye neden olacak.



Ekonomistler Avustralya, Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Tayland'da da yıllardır görülen en kötü ekonomik büyüme rakamlarının kaydedileceğini öngörüyor. Salgından en az Endonezya ekonomisinin etkileneceği tahmin ediliyor.



Rabobank analistlerinden Michael Every, Asya-Pasifik bölgesinde durumun değiştiğini belirtti. Every, başta sadece Çin'in koronavirüs salgınından etkileneceği tahmin edilirken komşu ülkelerde de virüse yakalanan insanların sayısının artması üzerine durumun artık farklı olduğunu söyledi. Every "Muhtemelen sonuçlar, 2003 yılındaki SARS salgınından ziyade 2008 ve 2009 yıllarındaki küresel mali krizin sonuçlarına benzeyecek" dedi.



Ekonomistler birçok ülkede ekonomik durumun ise yılın ikinci çeyreğinde düzeleceği tahmininde bulunuyor. Bununla birlikte ekonomik büyümenin yılın toplamı açısından bir ay önce yapılan tahminlerin gerisinde kalacağı konusunda hemfikirler.



Wuttke: Orta ölçekli firmaları iflasa sürükleniyor



Çin'deki Avrupa Ticaret Odası Başkanı Jörg Wuttke de yeni koronavirüsün ekonomik sonuçlarının "birçoklarının tahmin ettiğinden daha büyük boyutta" olacağını söyledi.



Die Zeit gazetesine verdiği mülakatta "Bana her taraftan yardım çığlıkları geliyor" diyen Wuttke, Çin'de faaliyet gösteren birçok orta ölçekli işletmenin iflasa sürüklendiğini söyledi. Söz konusu firmaların haftalardır gelir elde edemediğini belirten Wuttke "Büyük şirketler için bu bir sorun teşkil etmiyor. Ancak birçok orta ölçekli firma daha şimdiden zora girmiş durumda" diye konuştu.



Wuttke Çin'deki durumun Avrupa'da da bazı ürünlerin tedariki konusunda sorun yaratacağını belirtti. Cosco ve Maersk gibi büyük gemicilik işletmelerinin son 4 haftada 70 konteyner gemisini limandan çıkartmadığını belirten Wuttke, birkaç hafta sonra Çin'den Avrupa'ya gelen gemilerin sayısının da azalacağını belirtti. Wuttke mart ayından itibaren bilhassa ilaç branşında sorun yaşanabileceğini söyledi.



