HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Korona sonrası kurumsal şirketlere yol haritası

Ege Genç İş insanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen "Geleceğin Kurumsal İhtiyaçları ve Salgın Sonrası Döneme İlişkin Öneriler" başlıklı bir webinarda, salgın sonrasında şirketlerin alması gereken önlemler ve çizmesi gereken yol haritası değerlendirildi.

Korona sonrası kurumsal şirketlere yol haritası
09.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:09

Ege Genç İş insanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen "Geleceğin Kurumsal İhtiyaçları ve Salgın Sonrası Döneme İlişkin Öneriler" başlıklı bir webinarda, salgın sonrasında şirketlerin alması gereken önlemler ve çizmesi gereken yol haritası değerlendirildi.

Korona virüs salgını sonrası dünyanın eskisinden çok farklı olacağına dair çeşitli öngörüler sık sık dile getirilirken, yeni dünya düzenine yakın bir perspektiften bakmayı tercih eden EGİAD, "Geleceğin Kurumsal İhtiyaçları ve Salgın Sonrası Döneme İlişkin Öneriler" başlıklı bir webinar düzenledi. Ege Genç İş insanları Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği TKYD Başkanı Feyyaz Ünal ve TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Tanyer Sönmezer'i ağırlayarak salgın sonrasında şirketlerin alması gereken önlemleri ve çizmesi gereken yol haritasını değerlendirdi.

Örneklerle süreci anlattı

Korona virüs salgınının, çalışma ve özel yaşamı tamamen değiştirdiğinin belirtildiği etkinlikte, bu değişimlerin ne kadarının kalıcı olacağına, salgın sona erdiğinde iş yaşamının nasıl devam edeceğine cevap arandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, bu süreçte şirketlerinin salgın sürecindeki tutumunun firmanın geleceğiyle direkt etkili olduğuna vurgu yaparak, konuşmasını örneklerle sürdürdü. Aslan, kurumsal yönetimin temel bileşenlerinden olan sosyal sorumluluğun önemine dikkat çekerek, "Bir film ve dizi izleme platformunun yaptığı gibi toplumun internet ihtiyacını düşünerek görüntüde farklılık yapmayacak şekilde filmlerin görüntü kalitesini düşürme kararı gibi, hızlı karar almanın aslında rakiplerden önce fırsatları değerlendirmeyi sağladığını, güçlü IT altyapısı ile işin sürekliliğini sağladığını gördük. Bir giyim markasının yaptığı gibi maske üretip ücretsiz dağıtarak sosyal sorumluluk projelerinin önemini ve toplum ne kadar güçlü ise şirketlerin de o ölçüde güçlü olacağını, tedarik zinciri dengesini sağlayarak kriz dönemlerinde tedarikin sürekliliğinin sağlanabileceğini, tüm süreçlerde dijitalleşmenin önemini gördük. Bir otomobil firmasının kararı gibi, araç satılmasa bile bir sene boyunca hiçbir çalışanını işten çıkarılmayacağının taahhüt etmesi ile çalışanlarımızın sağlığının ve huzurunun her şeyden önemli olduğunu gördük. Bu tür yaklaşımların kurumsal yönetim bağlamındaki etkileri büyük olmakta. İş insanları olarak iyi risk yönetiminin, iletişimin, iyi bir nakit yönetimine sahip olmanın önemini salgın sürecinde bir kez daha anladık. Ayrıca son zamanlarda sıkça kullanılan çevik yapının ne demek olduğunu daha iyi anladık. Bu yeni dönemde şahsi kanaatim şirketlerin yönetim kurulunda çeşitlilik konusuna daha fazla önem vermeleri gerekliliğidir. Bununla birlikte, işletme fonksiyonlarının sekteye uğramaması için pay sahiplerine güven veren yedekleme planlarının hazır olması ve kamu ile paylaşılması da önemli bir unsur olacaktır" dedi.

"EGİAD'ın başarısında şeffaflık ön planda"

Sivil toplum kuruluşlarına (STK) ilişkin değerlendirmede de bulunan Başkan Aslan, kurumsal yönetimin özünü oluşturan şeffaflık ve hesap verebilirliğin EGİAD için yüksek öneme sahip olduğunu belirterek, "Bir STK için hesap verebilir olmak, kaynaklarını etkin ve amaçları doğrultusunda kullandığını düzenli olarak göstermek ve kar amacı gütmeyen kuruluş statüsünün getirdiği ayrıcalıkları kişisel çıkar için kullanmamak anlamına gelir. Hesap verebilir bir STK, üyelerine karşı her zaman yanıt verebilir olmalıdır. Bu bağlamda EGİAD'ın bir iş insanları derneği olması büyük avantaj. Her bir EGİAD üyesi mali konularda ciddi bilgi ve birikime sahip zaten. Derneğimizin hem kendi bünyesinde bir muhasebe departmanı var hem de birlikte çalıştığımız kurumsal muhasebe firmamız var. Bunun yanında gönüllü olarak big-4 tarafından denetim raporu da alıyoruz. Şeffaflık; kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda katılımcı yollarla alınması ve uygulanması, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olması prensibidir. EGİAD'ın temellerinde ve yönetim anlayışında bu hep vardır. Örneğin yönetim kurulumuzun 22 kişiden oluşması ve haftada bir toplanması başlı başına çok sesliliğin kurum kültürü haline gelmesinde rol oynamaktadır" diye konuştu. Aslan, Kurumsal Yönetim Denetiminden geçildiğini ve Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme notunun 10 üzerinden 9.21 olarak belirlendiğini hatırlattı.

"Korona pozitif gelişmeleri beraberinde getirmekte"

TKYD Başkanı Feyyaz Ünal, artık herkesin aynı gemi içinde olduklarını anladığını, başarının ve sağlığın bireysel değil toplumsal olduğunun idrak edildiğini belirtti. TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Tanyer Sönmezer de negatif süreçlerden pozitif gelişmelerin doğduğunu vurguladı. Geçmişte yaşanan salgın ve savaşların beraberinde pozitif yeni gelişmeleri de doğurduğunu hatırlatan Sönmezer, "Çok uzakta üretmenin avantajı bir gecede Türkiye'nin lehine döndü. Korona beraberinde ucuz rekabet avantajı, tedarik zincirlerinin değişmesi, dijitalleşme, sosyal kurgu değişimi, yeni kaynaklarımızın hayatımıza girmesi, uzaktan teknoloji gibi birçok yeni oluşumu hayatımıza getirdi. Avrupa'da ve başka ülkelerde değişime uğrayan firmalarla birleşme ya da satın alma imkanları doğdu. Dünyaya açılım için büyük bir fırsat barındırmakta. Çin'in Gayri Safi Milli Hasılasının yüzde 1'ini alsak Türkiye ekonomisinin ne kadar büyüyeceğini düşünün. Bu dönemi bu fırsatları görüp altına hücum tabiriyle tarihi fırsatları barındırıyor olarak görebiliriz. Herkes negatif bakarken pozitif bakmamızı fırsat olarak görmekteyim" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı Ekonomi
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Ekonomi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu Ekonomi
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor Ekonomi
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Halife Hafter Mustafa Şentop Şahin Şerifoğulları
Magazin Hadise Hülya Avşar Fatma Girik İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Ayasofya Galatasaray
Şu an buradasınız: Korona sonrası kurumsal şirketlere yol haritası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 11:10:59. #1.15#
title