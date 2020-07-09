Korona hastası hastaneden kaçtı Korona hastası hastaneden kaçtı kaçan hastayı kızı bularak polise teslim etti Gaziantep'te hastaneden kaçan korona virüs hastası ekipleri alarma geçirdi.

Korona hastası hastaneden kaçtı

kaçan hastayı kızı bularak polise teslim etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te hastaneden kaçan korona virüs hastası ekipleri alarma geçirdi. Şaşlı adamı kızı bularak polise teslim etti.

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bililere göre, yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan yaşlı adam tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Yaşlı adamın kaçması üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri, alarma geçti. Her yerde aranan yaşlı adam, kızı tarafından bulunarak 25 Aralık Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yaşlı adam, polis merkezi önüne çağrılan özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından alınarak, hastaneye geri götürüldü. Yaşlı adamın kızı ise babasını bıraktıktan sonra polis merkezinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA