Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Jess Thorup/Mohamed Daramy/Jens Sahne

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ve futbolcular Mohamed Daramy ile Jens Sahne, Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenledi.