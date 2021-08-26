Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Jess Thorup/Mohamed Daramy/Jens Sahne
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Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Jess Thorup/Mohamed Daramy/Jens Sahne

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ve futbolcular Mohamed Daramy ile Jens Sahne, Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ve futbolcular Mohamed Daramy ile Jens Sahne, Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Jess Thorup/Mohamed Daramy/Jens Sahne
Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Jess Thorup/Mohamed Daramy/Jens Sahne
Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Jess Thorup/Mohamed Daramy/Jens Sahne
Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Jess Thorup/Mohamed Daramy/Jens Sahne

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
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Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Jess Thorup/Mohamed Daramy/Jens Sahne - Haberler Spor
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