Köpek Dövüştürüp Görüntüsü Çeken Genç, Gözaltına Alındı (2)

250 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepkilere neden olan videonun B.D. tarafından Niğde'nin Kömürcü köyünde çekildiği saptandı. Soruşturma sonucunda B.D.'nin iki köpeğine bir tilkiyi öldürttüğü ve bu anları cep telefonuyla kaydettiği tespit edildi. Gözaltındaki B.D.'ye Hayvan Koruma Kanunu'na muhalefetten 250 lira idari para cezası uygulandığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yetkililerce de hakkında işlem başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA