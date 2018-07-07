Köpeği Görünce Manevra Yaptı Sonrası Facia... 2 Ölü, 6 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde köpeğe çarpmamaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan araç takla attı. Kazada sürücünün 2 çocuğu hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe Alakuş köyü yakınlarında meydana geldi. Ceylanpınar istikametinden Kızıltepe'ye gelen 63 SA 191 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamaya çalışan sürücü Tacettin Yavuz'un aniden manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Araç defalarca takla atarak yol kenarına savruldu. Olay yerine gelen 112 ekipleri, itfaiyesi ve jandarma görevlileri kazada araç içine sıkışan yaralıları hastaneye yetiştirmek için dakikalarla yarıştı. Araçta bulunan Tacettin Yavuz'un kızı 10 yaşındaki Berfin Yavuz olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Kızıltepe Devlet hastanesine kaldırılan sürücünün bir çocuk daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 6 kişi ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Beril Solmuşgül/İHA)