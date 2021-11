KOP Bölge Kalkınma Programı Tanıtımı ve KOP Destekleri Bilgilendirme Çalıştayı Yapıldı

KIRIKKALE (Habermetre) - KIRIKKALE (29. 11. 2021) Kırıkkale Valiliği ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen KOP Bölge Kalkınma Programı Tanıtımı ve KOP Destekleri Bilgilendirme Çalıştayı ilimizde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını oluşturan; Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinin 2021-2023 yılları arasını kapsayacak KOP Bölge Kalkınma Programı, Kırıkkale Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısı ve KOP Destekleri Bilgilendirme Çalıştayı ile duyuruldu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Belediye Başkan Vekili Vedat Genç, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İlçe Kaymakamları ile kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katıldığı tanıtım toplantısında; 2014-2018 yılları arasında yürütülen KOP Eylem Planı hakkında genel değerlendirmeler aktarılırken, 2021-2023 yılları arasını kapsayacak olan KOP Bölge Kalkınma Programı hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, bölgeler arasında bir gelişmişlik farkı olmaması veya her bölgenin kendi topografyasına, coğrafyasına ve iklimine göre fırsatlarını ortaya çıkarması amacıyla bölge kalkınma ajanslarının teşkil edildiğini söyledi.

Son yüz yılda yaşanan hızlı değişikliklere dikkati çekerek sözlerine başlayan Tekbıyıkoğlu, " Dünya çok hızlı bir şekilde küreselleşiyor dünün bilgisi bugün eski olmaya başladı. Dün çok eskide kaldı yarını ise kendimize çok yakın görüyoruz, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Her şeyin hızı, her şeyin sürati çok daha fazla arttı. Ülkeler bu yarıştan düşmemek için kendi imkanlarını, kendi potansiyellerini mümkün olduğu kadar her sektörde kullanmaya ve bunu açığa çıkarmaya çalışıyorlar. Çok büyük devletler gayri safi milli hasılaları dünyanın çok büyük ortalamasını kaplayan milletler bile sektörel bir boşluk bırakmıyor. Ben ileri teknoloji üretiyorum ağır sanayi üretmeyeyim veya tarımsal ürünleri arka plana atayım bunu başka milletler üretsin ben bu şekilde bir yoğunlaşma yapayım demiyor. Bunu bir milli güvenlik meselesi olarak görüyor ve o sektörlerin de takibini o şekilde yapıyor. " diye konuştu.

Bölgenin çok önemli potansiyellerinin olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ilimizin çok geniş tarım arazilerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu el birliğiyle açığa çıkartacağız. Bir defa çok geniş tarımsal arazilerimiz var bu sulanamıyor. Kızılırmak'ın yanında bulunması ve bu işlerin bu zamana kadar geliştirilmemesini kabul edemiyorum. Çok yakın bir zamanda bir toplantı teşkil ettik. Arkadaşlara talimatımı verdim ve bu talimatında takipçisi olacağım. Buradaki paydaşı olduğumuz bütün işlerde özel idaremiz başta olmak üzere tarım müdürlüğümüz başta olmak üzere milli eğitimin kütüphaneleriyle ilgili güzel projeleri var. Açığa çıkartılması gereken kültür varlıklarımız var. Elbirliği içerisinde potansiyel enerjimizi, kinetik enerjiye çevireceğiz. Proje sayısı bakımından da bende büyük bir eksiklik gördüm. Proje kapasitemizi de artıracağız. " Dedi

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de başkanlığın kurulduğu günden bugüne güçlü bir KOP Bölgesi hayali ile çalıştığını dile getirdi.

Şahin, 2021-2023 yıllarını kapsayan ve bölge kalkınma programı olarak adlandırılan yeni nesil eylem planını başta kalkınma ajansları olmak üzere bölgedeki diğer paydaşlar ile iş birliği içerisinde hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölge kalkınma programı, önceki eylem planlarından farklı olarak KOP Kalkınma İdaresinin sorumlu olduğu bölgeyi bir bütün olarak ele alan ve bölgenin kendine özgü potansiyel ve ihtiyaçlarından hareketle belirlenmiş olan sonuç odaklı sektörel programları içermektedir. Bölge kalkınma programının temel amacı, model projelerin desteklenmesi vasıtasıyla bölgemizde yenilikçi uygulamalara öncülük etmektir. KOP, başta tarım ve sulama olmak üzere kültür, sosyal, turizm, kırsal kalkınma ve enerji alanlarında destek vermekte, bu destekler yerinden kalkınma anlayışıyla katılımcı bir şekilde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. "

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'ın da katıldığı çalıştay, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı uzmanları tarafından yapılan sunumlarla devam etti.

Yapılan sunumların ardından ' Tarım', 'Sulama', 'Enerji-Sanayi', 'Kültür-Turizm-Sosyal' konu başlıklarında oturumlar düzenlendi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet