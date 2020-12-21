Son dakika haber! ŞANLIURFA - Kooperatifle güçlerini birleştiren köylü kadınlar, yöresel ürünlerle gelir sağlıyor

Şanlıurfa'da kooperatif çatısı altında bir araya gelen köylü kadınlar, ürettikleri ürünlerin satışını yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Suruç, Haliliye ve Eyyübiye ilçeleri kırsalında yaşayan bir grup kadın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli kurslara katılarak modern tarım teknikleri ve tarım üretimi konularında eğitim aldı.

Eğitimin ardından yine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle köylerindeki seralarda zambak, ters lale, frezya, nergis, safranın da aralarında bulunduğu çiçek yetiştiriciliğine başlayan kadınlar, daha sonra kooperatifleşmeye karar verdi.

Bu yıl, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 17 üyeli Naz Tarımsal Kadın Üretim Kooperatifi'ni kuran kadınlar, ilk olarak sebze fideleri yetiştirerek bunları çiftçilere sattı. Daha sonra da kentin yöresel lezzetleri olan kurutmalıklar, pul biber (isot), domates salçası, biber salçası ve nar ekşisi gibi ürünler üretmeye başladı.

Kooperatifle birlikte güçlerine güç katan kadınlar, hep birlikte üretim yapmanın, kendi işlerinin patronu olmanın ve aile bütçesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Hep beraber iş yapmaya karar verdik"

Kooperatif başkanı Naile Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal üretime katılmak amacıyla eğitim aldıklarını, eğitimle birlikte modern tarım yöntemiyle üretimine başladıklarını söyledi.

Kadınların var olan gücünü üretime yansıtmaya çalıştıklarını anlatan Şimşek, şöyle dedi:

"Arkadaşlarımla eğitimimizi tamamladıktan sonra tarımsal ürünleri yetiştirmeye başladık. Sonra hep beraber iş yapmaya karar verdik. Kooperatife aynı köydeki 5 arkadaşla katıldık. Kooperatifi kurduktan sonra köyümüzde üretimini yaptığımız sebzelerden doğal domates ile biber salçası, isot, kurutmalık sebze, kabak tatlısı ve nar ekşisi yapıyoruz."

Birbirlerine destek olmanın ve omuz omuza mücadele etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şimşek, eşlerinin de kendilerinin destekçisi olduğunu ifade etti.

Şimşek, kooperatif sayesinde kendi işlerinin patronu olduklarını vurgulayarak, üretimini yaptıkları ürünleri de yine kendilerinin pazarladığını sözlerine ekledi.

Ürünleri ağırlıklı olarak Şanlıurfa'daki toptancılara sattıklarını dile getiren Şimşek, yakın zamanda internet üzerinden ulaşmayı planladıklarını söyledi.

"Köyde iş yok ama şimdi kendi işimizi yapıyoruz"

Kooperatif üyesi Nermin Karadeniz de kendi evleri için yaptıkları üretimi şimdi de aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla başladıklarını anlattı.

Aldıkları eğitimler sayesinde seralarda ürün yetiştirmeyi de öğrendiklerini kaydeden Karadeniz, "Seraların nasıl planlandığını, nasıl çalıştığını öğrendik. Bu sayede kış mevsimi ile birlikte seralarda sebze üretiyoruz. Normalde köyde bu dönemde iş yok ama biz şimdi kendi işimizi yapıyoruz. Kadınlar olarak seraya girdik. Hiçbir yere gitmeden kendi evimizde, köyümüzde bölgemizde çalışma fırsatı bulduk ve çalışıyoruz kendi paramızı kazanıyoruz." diye konuştu.

Suriyeli üye Zülüf Hekto ise kooperatif kapsamında üretim yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Tarımsal üretimi severek yaptıklarını aktaran Hekto, gelecek yıl farklı tarım ürünlerini üreteceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan