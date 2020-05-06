HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli

Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli
06.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:52

Türkiye Futbol Federasyonu'nun lig maçlarını 12 Haziran'da başlatma kararına Konyaspor, "Vahim vakaların sorumluluğunu kim üstlenecek? Kararı teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli." sözleriyle tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in lig maçlarını 12 Haziran'da başlatma kararını duyurmasının ardından İttifak Holding Konyaspor bir açıklama yayınladı.

Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada;

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler için hazırladığı "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün ilk bölümünü birkaç gün önce yayınlandı. Son derece detaylı ve büyük emek harcandığı belli olan protokolde yer alan önerilerle ilgili ilk planda gereken tedbirleri hassasiyetle aldık.

Ancak bu önerilerle ilgili spor kamuoyunun da ciddi eleştirilerinin olduğunu görüyoruz. Özellikle teknik direktörler arasında "Futbola Dönüş Protokolü Önerileri" doğrultusunda 4 haftalık hazırlık sürecinin yeni bir takım sorunları beraberinde getireceğini ve mevcut durumun hem sporcu sağlığını tehdit etmeye devam edeceği hem de küme düşme ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyeceği görüşü hakim. Sayın hocamız Bülent Korkmaz'la konu hakkında yapmış olduğumuz ilk değerlendirmede tıpkı diğer teknik adamlar gibi kendisi de protokolün mevcut haliyle hayata tatbikinin mümkün olmadığını ifade etti. Bu şartlarda futbolcuları maçlara motive etmenin hem mental hem de fiziksel anlamda onları hazırlamanın kolay olmayacağının altını çizdi.

Türkiye'de spor kamuoyu bu protokolü tartışırken diğer tarafta FIFA Sağlık Komitesi Başkanı yaptığı açıklamada gerçekçi olunması ve salgının etkilerinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Başkan Michel D'Hooghe finansın, sağlığın önüne geçtiğini ve bunu doğru bulmadıklarını, konunun bir para meselesi değil ölüm kalım meselesi olduğunu, liglerin seyircili ya da seyircisiz oynanmasının büyük risk teşkil edeceğini, dolayısıyla ikinci dalgayı tetikleyebileceğini bu şartlarda Eylül'e kadar maçların oynanmamasının yerinde olacağını ifade etti.

Türkiye Spor Hekimleri Derneği ise birey ve toplum sağlığının korunması adına pandemi sürecinde spor organizasyonlarının başlatılmasının doğru olmayacağını, konu hakkında yapılması gerekenleri ve önerileri içeren geniş kapsamlı bir raporun Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na sunulduğunu bu raporun mutlaka dikkate akınması gerektiğini kamuoyu ile paylaştılar.

TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Protokolünde birçok konu masa başında uygulanabilir gibi görünse de spor kamuoyunun ortak düşüncesi sahada işler bu kadar basit olmayacak. Özellikle alt ligler bu protokolü tam olarak uygulayamayacak.

Protokol önerileri arasında en çok tartışılan konulardan biri de yaşanacak vahim vakalarla ilgili kulüp doktorları ve idari menajerlerin sorumlu tutulması...İş kanununa göre hukuki açıdan cezai sorumluluk kulüp başkanları ve yöneticilerde… Hal böyleyken başlama takviminin daha yoğun konuşulduğu şu günlerde bu sorunun cevabının muhakkak netleştirilmesi gerekiyor.

Yaşanacak herhangi olumsuz bir vakada doğabilecek her türlü maddi manevi sorumluluğu kim üstlenecek?

- Risk devam etmesine rağmen liglerin oynanmasına karar verenler mi?

- Protokolde özellikle vurgulanan 'bireysel sorumluluk' kapmasında teknik heyet, futbolcular, kulüp personelleri mi?

- Kulüp doktorları ya da idari menajerler mi?

- Kulüp Başkanları veyahut yönetim kurulu üyeleri mi?

İşte böylesi büyük riskleri almamak için Avrupa'da Fransa, Hollanda ve Belçika, Amerika Kıtasında Arjantin, Meksika gibi ülkeler liglerini tescil ederek yeni sezonun planlamalarına başladılar. Her fırsatta insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu söylüyoruz ama ne yazık ki vakalar dünya genelindeetkisini devam ettirirken ekonomik argümanlara direnmeye çalışıyoruz. Pandemiden en çok etkilenen ülkeler İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya'daliglerin başlama tarihi için Haziran - Temmuz ayları işaret ediliyor. Türkiye'de ise 12 Haziran'da başlaması planlanıyor.

Tüm gelişmelere ve risklere rağmen şartlar bizi maçların oynanmasına zorlayacak olursa her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız ve mümkün olan en üst düzeyde takımımızı maçlara hazır hale getirebilmek için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Ancak burada asıl kararı başkanlar, yöneticiler, idareciler değil, sahada kora kor mücadele eden teknik heyetler, futbolcular, sağlık ekipleri, malzemeciler ve diğer emekçiler vermeli.

Şayet ligler başlayacak maçlar oynanacaksa; bu durumda tüm oyuncu gurupları ve teknik heyetleri tatmin edecek bir çözüm yolu bulunmalı ve mutlaka futbolcular ikna edilmelidir.

Bu doğrultuda kulüp olarak sorumluluklarımızı yetine getirmek ve güvenli çalışma şartları zeminini oluşturmak için teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize bugün COVID - 19 PCR testi yaptırdık. Tesislerimizde antrenman sahaları, soyunma odası, fitness salonu, restorant ve sosyal yaşam alanları başta olmak üzere, her alanda gerekli tüm önlemleri eksiksiz olarak aldık. Pandemi süreciyle ilgili bilgilendirmeleri görevli personelin tamamına tebliğ ettik.

Bu vesileyle Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, salgının ülkemize giriş yaptığı ilk günden itibaren olağanüstü çaba harcayan Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza ve sürecin yönetilmesine katkı sağlayan tüm meslek kuruluşlarının bireylerine kulübümüz adına teşekkürü borç biliyoruz."

ifadelerine yer verildi.

Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Spor
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor Spor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak Spor
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim Spor
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı Spor
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, 'Pırlanta gibidir' cevabını aldı
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Türkan Şoray Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 17:14:12. #1.15#
title