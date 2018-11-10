Süper Ligde Oynanan Konyaspor - Ankaragücü Maçına Atatürk İmzası

GERÇEK:

Fakir zihniyettesin dostum. Bu gün şu boş yorumu bile Atatürk ve o zamanki şehitler sayesinde yapabiliyorsun. Onların yaptıkları olmasaydı ne olurdu diye sorarsan Afrika kıtasındaki bilimum Arap devletine bak derim. Amma velakin onu da anlamazsın boşa gider. Sen aç tv yi Osmanlı dizileri izle belki kılıçla fetihler yaparsın yıl 2019da.