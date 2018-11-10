Süper Ligde Oynanan Konyaspor - Ankaragücü Maçına Atatürk İmzası

Süper Ligde oynanan maçta Atiker Konyaspor, kolunda Atatürk fotoğrafı ve imzasını taşıyan forma ile, MKE Ankaragücü ise formasının göğüs kısmında Atatürk imzasıyla sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Atiker Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Maç gününün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne denk gelmesi üzerine Atiker Konyaspor, kolunda Atatürk fotoğrafı ve imzası ile MKE Ankaragücü ise formasının göğüs kısmında Atatürk imzasıyla sahaya çıktı.

Takımların bu hareketi tribünlerden büyük alkış aldı. Taraftar grupları da tribünlerde Atatürk posterleri açtı.

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YORUMLAR (15)

  • GALATASARAY 35:
    bıktık usandık bu adamın safsatalarından,,bize ecdadımız osmanlnın başarılarını anlatın.
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    GERÇEK: Fakir zihniyettesin dostum. Bu gün şu boş yorumu bile Atatürk ve o zamanki şehitler sayesinde yapabiliyorsun. Onların yaptıkları olmasaydı ne olurdu diye sorarsan Afrika kıtasındaki bilimum Arap devletine bak derim. Amma velakin onu da anlamazsın boşa gider. Sen aç tv yi Osmanlı dizileri izle belki kılıçla fetihler yaparsın yıl 2019da.
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    HADİ ORDAN HAİN: Yobazscan
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