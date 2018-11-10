Süper Ligde Oynanan Konyaspor - Ankaragücü Maçına Atatürk İmzası
Süper Ligde oynanan maçta Atiker Konyaspor, kolunda Atatürk fotoğrafı ve imzasını taşıyan forma ile, MKE Ankaragücü ise formasının göğüs kısmında Atatürk imzasıyla sahaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Atiker Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Maç gününün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne denk gelmesi üzerine Atiker Konyaspor, kolunda Atatürk fotoğrafı ve imzası ile MKE Ankaragücü ise formasının göğüs kısmında Atatürk imzasıyla sahaya çıktı.
Takımların bu hareketi tribünlerden büyük alkış aldı. Taraftar grupları da tribünlerde Atatürk posterleri açtı.
YORUMLAR (15)
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konya yobazları şikayet eder bunu şimdiCevap Yaz 8 14 Yayından KaldırMEHMET.: CEM NE YEDİN KONYALILARDAN ACIN BÜYÜK GALİBA11 6 Yayından Kaldır
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bıktık usandık bu adamın safsatalarından,,bize ecdadımız osmanlnın başarılarını anlatın.Cevap Yaz 12 33 Yayından KaldırGERÇEK: Fakir zihniyettesin dostum. Bu gün şu boş yorumu bile Atatürk ve o zamanki şehitler sayesinde yapabiliyorsun. Onların yaptıkları olmasaydı ne olurdu diye sorarsan Afrika kıtasındaki bilimum Arap devletine bak derim. Amma velakin onu da anlamazsın boşa gider. Sen aç tv yi Osmanlı dizileri izle belki kılıçla fetihler yaparsın yıl 2019da.6 Yayından KaldırHADİ ORDAN HAİN: Yobazscan6 Yayından Kaldır