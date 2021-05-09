Konyaaltı'nda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kaldırımı yenileniyor
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Konyaaltı'nda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kaldırımı yenileniyor

Konyaaltı'nda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kaldırımı yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kaldırımını mineral taşlarla yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kaldırımını mineral taşlarla yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yapım işleri Şube Müdürlüğü Konyaaltı ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kaldırım çalışmalarına başladı. Yapım İşleri ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde deforme olan kaldırımlar, kare mineral tabakalı taşlarla yenileniyor. Bulvarın deniz tarafındaki bölümündeki kaldırımlarla bütünlük de sağlanıyor. Çalışma kapsamında 5 bin metrekare kaldırım ve bin metre bordur yenilenecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla vatandaşlara konforlu bir yürüyüş alanı oluşturulmuş olacak. - ANTALYA

Konyaaltı'nda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kaldırımı yenileniyor
Konyaaltı'nda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kaldırımı yenileniyor
Konyaaltı'nda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kaldırımı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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