Konya Valiliğinden "Uçak düştü" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Konya Valiliğinden "Uçak düştü" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

11.11.2020 00:39 | Son Güncelleme: 11.11.2020 00:42
Konya Valiliğinden

Konya Valiliği, bazı medya organlarında yer alan Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde uçak düştüğüne dair iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Konya Valiliği, bazı medya organlarında yer alan Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde uçak düştüğüne dair iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"10 Kasım 2020 tarihinde medyaya yansıyan 'Konya Akkise'deki patlamanın nedeni uçak düşmesi mi?' başlığıyla verilen habere ilişkin yapılan araştırmada, uçak düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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