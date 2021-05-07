Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Ekonomi

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,163, en yüksek 2,204 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,163, en yüksek 2,204 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,1632,204

Ekmeklik diğer buğday2,1212,231

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,0452,147

Mısır2,0632,147

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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