Konya ovasında pancar üretimi artıyor
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Konya ovasında pancar üretimi artıyor

Konya ovasında pancar üretimi artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin pancar üretiminin büyük bölümün karşılandığı Konya Ovası'nda, gelişen tarım teknolojileri ve ıslah yöntemleriyle pancar üretimi artıyor.

Türkiye'nin pancar üretiminin büyük bölümün karşılandığı Konya Ovası'nda, gelişen tarım teknolojileri ve ıslah yöntemleriyle pancar üretimi artıyor. Pancar üretimi 2020'de 3 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşirken bu sene pancar rekoltesinde yukarıya doğru bir ivme bekleniyor.

2020 yılında 470 bin ton şeker üreten Konya'daki şeker fabrikaları rekoltede hedeflerini yükseltti. Her yıl 10 bin tona yakın pancar üretimi yapan Gevher Hatun Tarım Sanayi Genel Müdürü Uzman Dr. Alişan Taşpınar; "Tarım teknolojilerinin her geçen sene değişmesi ve gelişmesiyle pancarda da verim artıyor" dedi.

"Hedefimiz pancarda verim ve kaliteyi dünya standartlarına çıkartmak"

Taşpınar; "Pancarda verim ve kaliteyi dünya standartlarının üzerine çıkartmak için sulama teknolojileri doğru kullanmak önemli. Atalarımızdan gelen tarımsal üretim geleneğimizi modern tarım teknikleri ile geliştirmek istiyoruz" dedi. Küçük çiftçinin de kendilerinden etkilendiğini belirten Taşpınar; "Çiftçilere neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda öğrendiklerimizi paylaşıyoruz. 12 bin dekarlık sulu tarım arazimizde edindiğimiz tecrübe ve bilgiyi paylaşıyoruz" dedi.

"Gelişmek için tarım teknolojilerini bilmek önemli"

Her geçen sene gelişen tarım teknolojilerini ve ıslah yöntemlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Taşpınar; "Uzun zamandır kullanılan zirai ilaçlar ve gübreler toprağın PH değerini yükseltiyor. Bu da doğal olarak verimi doğrudan etkiliyor. 20 yıldır daha verimli nasıl hareket edebiliriz diye çalışıyoruz. Arazilerimizin her yerini laboratuar olarak kullandık, toprak tahlilleri laboratuvarımız var. Orada yaptığımız çalışmalarla her geçen yıl topraktaki verimi artırıyoruz. Bu da daha az sulama daha çok verim demek oluyor" şeklinde konuştu.

Taşpınar; "Organik madde miktarını artırmanın en iyi ve en ucuz yöntemi kalan sapları, yaprakları toprağa karıştırmaktır. Saplar, yapraklar çürüyüp topraklar buluştuğunda organik madde oranı artıyor. Böylece toprağın su tutma kapasitesi de artıyor. Diğer bir yöntem ise; leonardit kullanım. Hayvancılık yapanlar tarlaya yanmış hayvan gübresi atarak da organik maddeyi yükseltiyor. Bu şekilde de verimi artırıp daha az masraf yapılabilir. Ufak dokunuşlarla yüzde 15 verim alırken, kazancımızı yüzde 50-75 civarı yükseltebiliriz" diye konuştu.

"Tamamen yerli tohumlarla üretim yapılmasına imkan sağlanmalı"

Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliği'nin (Pankobirlik) pancar üretimine, çiftçinin kendisini geliştirmesine etkisinin çok büyük olduğunu vurgulayan Taşpınar; Kooperatifçilikte en önemli şeylerden birisi üyelerin kazancını artırmaktır. Hepimizin amacı çiftçinin cebine giren parayı artırmak, ülke ekonomisine destek vermek. Aynı zamanda kullanılan tohumların da yerli olması gerektiğini düşünüyorum. Pankobirlik tarafında üretilen pancar tohumları dünya standartlarının üzerine çıkması gerekiyor, tüm çiftçilerin de yerli tohum kullanılması konusunda desteklenmeli" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Konya ovasında pancar üretimi artıyor
Konya ovasında pancar üretimi artıyor
Konya ovasında pancar üretimi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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