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Konya Güneysınır göleti ve sulaması çalışmaları sürüyor

Konya Güneysınır göleti ve sulaması çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya'da yapımına devam edilen Güneysınır Göleti ve Sulaması İkmal İnşaatı hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaların tamamlanması ile gölette depolanacak suyla 600 dekar tarım arazisinin sulanmasının yapılacağını söyledi.

KONYA (İHA) - Konya'da yapımına devam edilen Güneysınır Göleti ve Sulaması İkmal İnşaatı hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaların tamamlanması ile gölette depolanacak suyla 600 dekar tarım arazisinin sulanmasının yapılacağını söyledi.

DSİ son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya başlıyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa yönlendirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması öte yandan ise yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemesi planlanıyor.

Konya Güneysınır Göleti ve Sulaması İkmal İnşaatı işinde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'Çalışmaları devam eden Konya Güneysınır Göleti ve Sulaması İkmal İnşaatı'nın tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 600 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi. Rezervuar alanı kil kaplama imalatlarının tamamlandığını, gölet gövdesi dolgu imalatlarının yüzde 85 seviyesinde olduğunun altını çizen Yıldız, "Gövde dolgu ve rezervuar alanı koruyucu örtü imalatlarına devam edilecektir. Temelden yüksekliği 28 metre ve su depolama kapasitesi 250 bin metreküp olan Konya Güneysınır Göleti ve Sulaması İkmal İnşaatının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 4 bin 500 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 700 TL katkı sağlanması hedeflendiğini kaydetti. - KONYA

Konya Güneysınır göleti ve sulaması çalışmaları sürüyor

Konya Güneysınır göleti ve sulaması çalışmaları sürüyor

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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