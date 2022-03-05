Konya-Galatasaray maçında ilginç anlar! Gaipten sesler duyan Gomis'ten herkesi şaşırtan hamle

Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olduğu mücadelede sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis, maçta ilginç anların yaşanmasına sebep oldu.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın 16. dakikasında Bafetimbi Gomis, rakip ceza sahasında topla buluştu. Rakiplerini ekarte eden golcü bir anda durarak topu eline aldı. Hakem Ali Şansalan'ın düdüğünü çaldığını zanneden Fransız golcü, düdük çalmadığını fark edince büyük üzüntü yaşadı. Konyaspor'un serbest vuruş kazandığı pozisyon sonrası Bafetimbi Gomis tüm takım arkadaşlarından özür diledi.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports