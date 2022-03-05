Konya-Galatasaray maçında ilginç anlar! Gaipten sesler duyan Gomis'ten herkesi şaşırtan hamle
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Konyaspor-Galatasaray maçında yaşanan ilginç an sosyal medyada büyük ses getirdi. Rakip ceza sahası içinde topla buluşan Bafetimbi Gomis, hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığını zannederek bir anda durdu ve topu eline aldı. Ancak Şansalan düdüğünü çalmamıştı. Gerçeği fark edince oldukça üzülen Fransız golcü, takım arkadaşlarından özür diledi.
Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olduğu mücadelede sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis, maçta ilginç anların yaşanmasına sebep oldu.
TAKIM ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Karşılaşmanın 16. dakikasında Bafetimbi Gomis, rakip ceza sahasında topla buluştu. Rakiplerini ekarte eden golcü bir anda durarak topu eline aldı. Hakem Ali Şansalan'ın düdüğünü çaldığını zanneden Fransız golcü, düdük çalmadığını fark edince büyük üzüntü yaşadı. Konyaspor'un serbest vuruş kazandığı pozisyon sonrası Bafetimbi Gomis tüm takım arkadaşlarından özür diledi.