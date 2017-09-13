Konya Eşini ve Misafirini Öldürüp, Yolcu Otobüsüyle Kaçarken Yakalandı

Eşini ve misafirini öldürüp, yolcu otobüsüyle kaçarken yakalandı



KONYA'da eşi 35 yaşındaki Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve aynı evde kalan misafirleri Mağripli 55 yaşındaki Fatıma Boumendıl'ın boğazını keserek öldürüp, 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte kaçan Mısırlı 42 yaşındaki Amrmohamed İbrahim Mohamed, yolcu otobüsüyle kaçarken yakalandı. Mohammed'in yanında bulunan 3 yaşındaki oğlunun ise devlet koruması altına alındığı öğrenildi.



Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Altay Sokakta bulunan bir apartmanın 1'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın giriş katında bulunan lokantada bulaşıkcı olarak çalışan Fatıma Boumendıl, ikindi namazını kılmak için üst katta misafir olarak kaldığı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'ın evine çıktı. Boumendıl'ın uzun süre lokantaya dönmemesi ve telefonunu açmaması üzerine şüphelenen lokanta çalışanları durumu polise bildirdi.



BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ



İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açıp içeri girdiğinde Mısırlı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve Fatıma Boumendıl'ın boğazları kesilerek öldürülmüş halde buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, lokanta çalışanlarının ifadelerinden akşam saatlerinde Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'ın eşi Amrmohamed İbrahim Mohamed'in eve geldiğini, bir süre sonra 3 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak binadan çıktığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmalarını Amrmohamed İbrahim Mohamed üzerine yoğunlaştıran polis, şüphelinin olay yerinden 150 metre uzaklıkta taksiye binerek otogara gittiğini saptadı. Ekipler, otogarda yaptığı güvenlik kameraları çalışmasında şüphelinin çocuğuyla birlikte Gaziantep otobüsüne bilet aldığını tespit etti.



POLİS, YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜYLE İRTİBATA GEÇTİ



Polis, Mohamed'in içinde bulunduğu yolcu otobüsüyli telefonla konuşup durumu anlattı. Ardından otobüsün Adana yakınlarında olduğunu polis, şoföre durumu yolculara fark ettirmek, söyledikleri bir mevkiide durmasını istedi. Şoförün polisin söylediği yerde durması üzerine Mohamed, yanında oğluyla birlikte gözaltına alındı. Konya'ya getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Mohammed, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Mohammed'in tercüman eşliğinde ifadesi alınacağı öğrenildi. 3 yaşındaki oğlunun da devlet koruması altına alındığı öğrenildi.



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