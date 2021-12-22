Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Konya'nın Ereğli İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
Konya'nın Ereğli İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği sokak satıcıları, kullanıcıları, uyuşturucu taşıyıcısı ve ticaretini yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilo 297 gram kubar esrar, 1 Adet hassas terazi, 8 Adet sentetik hap maddesi, 0,93 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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